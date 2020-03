”Autoilijoiden kuritus jatkuu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Markku Eestilän (kok.) mukaan autoilijoita on jo ”lyöty isolla kepillä”.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilän mukaan polttoaineen hintaa ei pidä enää korottaa.

– Dieselin veroa on kymmenen vuoden aikana korotettu lähes 65 prosenttia. Pohjoisen naista ja miestä, jonka on pakko liikkua omalla autolla, on siis lyöty kaikkein isoimmalla kepillä! Ja kuritus jatkuu elokuussa, kun seuraava dieselin korotus astuu voimaan, Eestilä kirjoittaa jutun alta löyvässä Facebook-päivityksessään.

Eestilän mukaan autoilun verotus on ”yksinkertaisesti väärällä tasolla ihmisten ostokykyyn nähden”.

– Epäilen, että liikenteen verotusta käsittelevä työryhmä ei tätä todennäköisesti ymmärrä. Päinvastoin, se yrittänee nostaa autoilun verotusta edelleen vedoten hienolta kuulostaviin kannustinvaikutuksiin. Kauhulla odotan työryhmän loppuraporttia, hän kirjoittaa.

Eestilä viittaa valtiovarainministeriön työryhmään, jonka tehtävänä on selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Työ liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Eestilä päivittelee myös muiden maksujen korotuksia.

– Kun tähän lisätään ajan saatossa tehty 150 prosentin sähköveron nosto, sähkön siirtohintojen tuplaantuminen, kiinteistöveron nostot, lämmityspolttoaineiden veronkorotukset ym. ym. niin on hieman kaksisuuntaista ihmetellä esimerkiksi eläkeläis- ja lapsiköyhyyttä, hän kirjoittaa.

