Autoilijat koetaan koulutien suurimmaksi vaaraksi

Vakuutusyhtiö If:n teettämässä kyselytutkimuksessa kyselyyn vastanneet 6-10 -vuotiaiden lasten vanhemmat kokivat lastensa koulutien suurimmaksi vaaratekijäksi liian kovaa tai varomattomasti ohiajavat autoilijat.

Reilu kolmannes vastanneista piti koulujen lähiympäristön suurimpana vaaratekijänä autoilijoita. Lähes yhtä suuri osuus vastanneista ei uskonut, että juuri kukaan muuttaa ajotyyliään varovaisemmaksi koulujen tai päiväkotien lähettyvillä.

Joka toinen vastanneista uskoi, että lastaan kouluun kuljettava vanhempi ajaa huolimattomasti. Viidennes vastanneista myönsi myös itse esimerkiksi kiireen takia ajavansa varomattomasti koulujen ympäristössä.

Toiseksi suurimpana vaaratekijänä vanhemmat pitävät lastensa huolimattomuutta. Koulun ympäristön vilkasta liikennettä pidetään myös yleisesti vaarallisena.

If teetätti kyselytutkimuksensa YouGov Finlandilla. Kyselyyn vastasi 253 vanhempaa, joilla on 6-10 -vuotiaita lapsia. Tutkimuksen keskimääräinen luottamusväli on noin 5,5 prosenttiyksikkö suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla.