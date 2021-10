Autoilijan on aika siirtyä talvimoodiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talvirenkaat on viisasta vaihtaa autoon viimeistään nyt.

Ensimmäiset lumisateet ovat autoilijalle merkki siitä, että on korkea aika siirtyä talvimoodiin.

– Se merkitsee aiempaa varovaisempia nopeuksia, pidempiä turvavälejä sekä talven turvavarusteista tärkeimpien eli talvirenkaiden laittamista alle. Talvirenkaat on viisasta vaihtaa autoon viimeistään nyt, sanoo Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora.

– Pohjois- ja Keski-Suomessa on sadellut jo kunnolla lunta, ja muuallakin Suomessa talvi etenee. Keli voi muuttua nopeastikin, joten turvallinen tiellä liikkuminen edellyttää sitä, että talvirenkaat ovat alla jo valmiiksi, hän jatkaa.

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä kelin niin vaatiessa marraskuun ensimmäisen ja maaliskuun viimeisen päivän välillä. Kelin niin vaatiessa talvirenkaita saa käyttää myös muulloin.

– On kuljettajan vastuulla pitää huoli siitä, että eri aikoina vuotta ajetaan keliin sopivilla renkailla, Nuora muistuttaa.

Vaikka lunta ei olisikaan, kesärenkaan pito-ominaisuudet alkavat heiketä lämpötilan lähestyessä nollaa.

Nastallisilla talvirenkailla ajavien on syytä tarkastaa ennen alle laittoa nastojen kunto.

Jotta auton hallittavuus äkillisissä tilanteissa olisi mahdollisimman hyvä, ei rengassarjan parhaan ja huonoimman renkaan nastamäärä saa poiketa yli 25 prosenttia.

Nastojen ohessa rengasvaihdon yhteydessä on hyvä tarkastaa urien syvyys. Tieliikennelain mukaan talvirenkaan urasyvyyden on oltava vähintään 3 mm, mutta käytännössä jo alle 5 mm urasyvyys lisää merkittävästi esimerkiksi sohjoliirron riskiä ja pidentää jarrutusmatkoja oleellisesti.

Teiden kastuessa, märkien lehtien täyttäessä kadut ja ensimmäisten pakkasten saapuessa maltti on valttia. Nuoran viesti on sama kuin edellisvuosinakin.

– En kyllästy toistamaan sitä, koska maltti tien päällä on valttia vuodesta toiseen. Tärkeintä on, että kaikki pääsevät turvallisesti perille, Nuora sanoo.

Ajokäytöksessä ja rengasturvallisuudessa talvella on pitkälti kyse samasta asiasta. Talvirengaskaudella sulan maan jäättömiä päiviä on toistuvasti, mutta talvella keli muuttuu nopeasti jopa saman päivän aikana, sekä alueelta toiselle siirryttäessä. Siksi koko talvirengaskauden ajan mukana on pidettävä maltti ja autossa keliin sopivat talvirenkaat.

Mustaa jäätä saattaa esiintyä yllättävissäkin paikoissa. Riskipaikkoja ovat siltojen kannet, moottoriteiden rampit ja varjoisat alavat paikat.