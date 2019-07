Autoala haluaa romutuspalkkion, työautoille veroalen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päästöjen vähentämiseksi olisi keskusliiton mukaan muitakin keinoja, jos autoveroon ei tule muutoksia.

Autoalan Keskusliiton mielestä hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta edellyttää autokannan huomattavasti nykyistä nopeampaa uusiutumista, mihin autoveron vaiheittainen alentaminen olisi täsmälääke. Autoverotukseen ei kuitenkaan ole luvassa muutoksia.

Hallituksella on Autoalan Keskusliiton mukaan kuitenkin käytettävissään myös monia pienempiä keinoja autokannan päästöjen vähentämiseksi, vaikka autoveron alentaminen ei nyt etenekään.

Autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa toistamalla viime vuoden kaltainen romutuspalkkiokampanja, jonka turvin lähes 7 000 elinkaarensa päässä ollutta suuripäästöistä autoa korvautui vähäpäästöisellä uudella autolla. Romutuspalkkio on valtiontaloudelle suotuisa toimenpide, sillä viime vuonna romutuspalkkiolla hankituista autoista kertyi autoverotuloja noin 16 miljoonaa euroa ja arvonlisäverotuloja noin 23 miljoonaa euroa, kun romutuspalkkioihin valtiolta kului vain noin 7 miljoonaa euroa.

Toinen keino olisi asettaa edullisempi verotusarvo erittäin vähäpäästöisille työsuhdeautoille. Tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä autoista lähes 40 prosenttia oli työsuhdeautoja tai muulla tavoin yritysten hankkimia autoja. Työsuhdeautokäytössä auto on yleensä 3–4 vuotta, jonka jälkeen se palautuu automarkkinaan vaihtoautona.

Yritykset suosivat autohankinnoissaan enemmän dieseliä ja ladattavia hybridejä kuin kotitaloudet. Noin kolmannes yritysten hankkimista autoista on alkuvuonna ollut dieselautoja. Paljon ajavalle työsuhdeautoilijalle diesel on Autoalan Keskusliiton mukaan energiataloudellinen valinta, sillä dieselautojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 15-20 prosenttia vastaavankokoisia bensiiniautoja alemmat. Ladattavien hybridiautojen osuus yritysten hankinnoista oli noin 5 prosenttia.

Kotitalouksien tänä vuonna hankkimista autoista yli 80 prosenttia on bensiinikäyttöisiä, joista yhä useammassa on apuna hybriditeknologiaa. Jo joka viides ensirekisteröity bensiiniauto oli hybridi, jossa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta. Kotitalouksien autohankinnoista ladattavien hybridien osuus oli 3,4 prosenttia.

Autoala on ilmastostrategiassaan esittänyt, että erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin. Vastaavanlainen kannuste on ollut käytössä monissa EU-maissa. Ruotsissa vähäpäästöisten autojen hankintaa on lisäksi jo vuosien ajan tuettu määräaikaisella hankintatuella, joka muutettiin viime vuonna uudenlaiseksi pysyväksi tueksi. Ruotsin autokannassa oli viime vuoden lopussa pitkäaikaisten hankintakannusteiden tuloksena jo lähes 50 000 ladattavaa hybridiä ja noin 16 000 täyssähköautoa. Suomessa lataushybridejä oli samaan aikaan noin 13 000 ja täyssähköautoja noin 2 400.