Autoala polttoaineen veronkorotuksista: Tehoton keino

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alan mukaan päästöjä voi vähentää muutenkin kuin veroilla ja maksuilla.

Autoala esittää torstaina julkaistussa tiekartassaan useita keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Liikenteen päästöt on tavoitteena puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasosta. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.) paketti luovutettiin tiistaina.

Autoalan mukaan yksi tehokkaimmista keinoista päästöjen vähentymiselle on autokannan uusiutuminen. Sitä edesauttaisi alan mukaan verotuksen siirtäminen auton hankinnasta auton käyttöön ehdotetaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi pitkällä aikavälillä autoverosta luopumista.

– Autokannan kierron nopeuttaminen on yksi tärkeimmistä päästövähennystoimista erityisesti tulevina vuosikymmeninä, kun uusien autojen hiilidioksidipäästöt alenevat huomattavasti valmistajille asetettujen päästötavoitteiden vaikutuksesta. Kehitys on ilman verouudistuksia hidasta, sillä autokannan kiertoaika on nykyisin yli 20 vuotta, autoalan tiedotteessa todetaan.

Polttoaineverotuksen kiristämistä ei sen sijaan pidetä tehokkaana keinona päästöjen vähentämiseen. Polttoaineen veronkiristysten ei ennusteta juurikaan vähentävän liikennettä.

– Tieliikenne on luonteeltaan lähellä välttämättömyyshyödykettä ja liikennepolttoaineiden kysynnän jousto on pieni, joten verokorotukset eivät merkittävästi vähennä liikennettä. Polttoaineveron merkittävä korotus edellyttäisi veronkorotusten kompensointia ammattiliikenteelle, jotta kuljetuskustannukset eivät merkittävästi kasvaisi ja kotimainen kilpailukyky heikentyisi.

Ruuhkamaksuilla ”vaatimaton” vaikutus

Myöskään ruuhkamaksuilla ei uskota olevan merkittäviä vaikutuksia päästöihin. Sekä polttoaineen veronkorotusten ja ruuhkamaksujen sijaan ala suosisi ennemmin kilometriveroa.

– Kilometriveron käyttöönotossa muiden verojen tasoa tulisi alentaa, jotta liikenteen verorasitus ei kasvaisi. Toisin kuin alueelliset ruuhkamaksut, kilometrivero antaa mahdollisuuden sovittaa liikenteen kokonaisverotaso maltilliseksi. Alueellisten ruuhkamaksujen ensisijaisena tavoitteena sen sijaan on kerätä resursseja liikenneinvestointeihin ja niiden vaikutus liikenteen päästöihin jää vaatimattomaksi.

Muina keinoina ala esittää vähäpäästöisten työsuhdeautojen verokannan alentamista, toistuvia romutuskampanjoita ja tukea latauspisteille. Myös tieliikenteen liittymäkohtia esitetään panostusta, jotta myös suuremmilla HCT-ajoneuvoilla voidaan liikennöidä koko Suomessa.

– Tiekartta osoittaa, että päästöjen vähentämiseen on paljon muitakin keinoja kuin verojen ja maksujen korotukset. Koska tavoitteet ovat kunnianhimoisia, toimenpiteiden toteuttaminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian, alalla katsotaan.