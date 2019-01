Autoa ostettaessa tärkein kriteeri on hinta, ei ympäristö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni ominaisuus menee ympäristöystävällisyyden edelle uutta autoa ostettaessa.

Edullinen hinta on tärkein auton valintaan vaikuttava ominaisuus. Seuraavana on auton käyttökustannusten edullisuus ja kolmantena turvallisuus. Ympäristöystävällisyys on listan häntäpäässä. Moni olisi kuitenkin valmis ottamaan ympäristöystävällisemmän auton, jos ne olisivat edullisempia, kertoo Santander Consumer Financen teettämä kyselytutkimus.

Sähköauton ostaminen on houkuttelevaa sekä ympäristöseikkojen että edullisten ajokilometrien takia, mutta bensiiniautot vievät silti ylivoimaisen voiton. Ympäristöystävällistä autoa ei saa halvalla ja siksi niitä on käytössä vain vähän.

Suomalaisille tärkeimpiä tekijöitä autoa ostaessa ovat edullinen hinta (45 %), edulliset käyttökustannukset (34 %), turvallisuus (32 %), koko (32 %) ja auton merkki (30 %).

Vain joka kymmenennelle (9 %) auton ympäristövaikutukset ovat tärkeä tekijä.

Syy sille, miksi käytössä ei ole sähkö-, vety-, tai hybridiautoa, on tutkimukseen vastanneiden mukaan autojen hinta (61 %), tankkaus- tai latausverkoston harvuus (32 %) ja se, että nykyinen auto ei ole vielä vaihtoiässä (25 %).

Autoilun ympäristöystävällisyydessä pitäisi ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon muun muassa autojen hinta, ajoneuvoverotus, taloudellinen ajotapa ja sähköautojen latauspisteiden sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspisteiden lisääminen.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Vapa Median ja Santander Consumer Financen toimeksiannosta. Tiedot kerättiin web-kyselynä 24.10.–26.10.2018 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18 v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1023. Luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.