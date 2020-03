Auto tietää pian, milloin kuski on liian väsynyt

Espanjalainen autonvalmistaja SEAT kehittää parhaillaan teknologiaa, joka valvoo henkilöauton kuljettajan vireystilaa ja mahdollista matkapuhelimen käyttöä.

Järjestelmää kehitetään yhdessä israelilaisen Eyesight Technologies -yrityksen kanssa. Algoritmi seuraa kameroiden avulla kuljettajan silmien avoimuutta, katseen kulmaa, räpytysnopeutta ja pään yleistä asentoa.

Tekoälyn kerrotaan havaitsevan kuljettajan väsymyksen ja kohonneen nukahdusriskin. Äänihälytys alkaa soida, jos kuljettaja on vaipumassa uneen.

Eyesight Technologiesin mukaan kasvojentunnistus erottaa eri kuljettajat toisistaan ja säätää penkin, peilien ja lämmityksen asetukset yksilöllisesti.

SEAT:n innovaatiojohtaja Stefan Ilijevic huomauttaa, että 90 prosenttia liikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä.

– Suurimpia syitä ovat huomion herpaantuminen, väsymys, liiallinen nopeus sekä alkoholin ja huumeiden käyttö, Ilijevic sanoo.

As Part of SEAT's efforts to enhance driving safety, #SEAT and Eyesight Technologies team up to work on bringing Driver Sense, Driver monitoring system into SEAT's cars. https://t.co/53F3ZcpWa5 pic.twitter.com/pfyyKfv89W

— Eyesight (@EyesightAI) February 19, 2020