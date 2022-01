Auto- ja Kuljetusalan saarto satamissa alkoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT sanoo tukevansa saarrollaan Paperiliiton ja Sähköliiton työtaisteluja.

Saarron aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia ja sellua. Saarto alkoi tänä aamuna kello 06.00.

AKT katsoo, että UPM:n kieltäytyminen konsernikohtaisesta työehtosopimusneuvottelusta on enemmän ideologinen kuin työmarkkinoiden toimivuutta tukeva ratkaisu. Sen päämääränä on ammattiliittojen syrjäyttämien sopimustoiminnasta ja siirtyminen työnantajien saneluun.

− Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeata samalla kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

Kokko muistuttaa myös siitä, että Suomi on useissa kansainvälisissä vertailuissa valittu yritystoiminnan kannalta yhdeksi maailman parhaista maista.

− Menestyksen taustalla on isona tekijänä ollut yhteiskunnallinen vakaus ja työrauha. Siihen on erityisesti vaikuttanut ammattiliittojen ja työnantajaliittojen sitoutuminen työehtosopimustoimintaan.

AKT:n osalta kysymys on ennen kaikkea työntekijöiden oikeudesta järjestäytyä ammattiliittoon ja sitä kautta puolustaa etujaan.

− Sellaisissa maissa, missä ammattiliitot ovat heikkoja, ei yleensä voi puhua hyvinvointiyhteiskunnasta tai edes ihmisoikeuksista, Kokko sanoo.