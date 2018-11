Australian pääministerin mukaan muslimien on otettava vastuu radikaaleista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Scott Morrison varoittaa vaarallisesta ideologiasta.

– Uskonnollisten yhteisöjen johtajilla on erityinen velvollisuus suojella uskonnollisia yhteisöjään ja varmistaa, etteivät nämä vaaralliset opetukset ja ideologiat juurru niihin. Heidän tulee olla proaktiivisia, tarkkaavaisia ja nostaa tämä selvemmin esille yhteisöissään sellaisena kuin se on, liberaalipuoluetta edustava Scott Morrison sanoi The Agen mukaan.

Morrison korosti olevansa ”ensimmäisenä puolustamassa uskonnonvapautta”, mutta sanoi sen tarkoittavan myös sitä, että hänen tulee ”ensimmäisenä nostaa esille uskonnollinen ääriajattelu”.

– Ääriajattelu esiintyy monissa muodoissaan maailmalla, eikä myöskään uskonto ole sille immuuni. Mutta täällä Australiassa huijaisimme itseämme, jos emme nostaisi esille sitä faktaa, että maamme suurimman uskonnollisen ekstremismin uhan muodostaa äärimmäisen islamin radikaali ja vaarallinen ideologia.

Myös oppositiojohtaja, työväenpuolueen Bill Shorten kutsui islamistista ääriajattelua uhaksi ja vaati Australiaa ”olemaan armoton ja periksiantamaton tällaista väkivaltaa tekeviä ihmisiä ja mitä tahansa kieroutunutta, vinoutunatta uskon tai ideologian tulkintaa, joka saa heidät tekemään tällaista”.

Shortenin mukaan terrorismia ei tulee yhdistää kaikkiin muslimeihin, ja ongelma on muslimiyhteisön radikalisoitunut vähemmistö.

Australian pääkaupungissa Melbournessa tapahtui perjantaina veitsihyökkäys, jossa somalisyntyinen Hassan Khalif Shire Ali alkoi puukottaa ihmisiä kaupungin liikekeskustassa (CBD). Surmansa sai italialaiskahvilan omistaja. Haavoittuneita oli kaksi, sivullinen liikemies ja vartija. Poliisi ampui Shire Alia, joka kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.

Aiemmin Melbournessa on tapahtunut islamistiset terrori-iskut tammikuussa ja joulukuussa 2017. Väkijoukkoon autolla ajamalla tehdyissä iskuissa kuoli yhteensä seitsemän henkeä.