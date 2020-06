Australiaan kohdistuu laaja kyberhyökkäys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkija epäilee Kiinan olevan hyökkäyksen takana.

Australialaisiin viranomaisiin ja yksityisen sektorin toimijoihin kohdistuu paraikaa laaja kyberhyökkäys, kertoi maan hallitus perjantaina. Asiasta uutisoi The Guardian.

– Olen täällä kertoakseni teille, asiantuntijoidemme minulle toimittaman tiedon pohjalta, että australialaisiin organisaatioihin kohdistuu tällä hetkellä hyökkäys taitavan, valtiollisen kybertoimijan puolelta, pääministeri Scott Morrison totesi lehdistötilaisuudessa.

Morrisonin mukaan isku kohdistuu niin viranomaisiin, poliittisiin järjestöihin kuin elinkeinoelämäänkin. Pääministeri ei kuitenkaan paljastanut, mitä maata Australia iskuista epäilee.

– Tiedämme, kohdentamisen laajuuden ja luonteen sekä ammattitaidon perusteella, että kyseessä on taitava valtiollinen toimija, Morrison sanoi.

Morrisonin mukaan vain harva valtio olisi kykeneväinen vastaavanalaiseen iskuun. Turvallisuuspolitiikan tutkija Peter Jennings mainitsee The Guardianille Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean mahdollisina syyllisinä iskuun.

– On yksi maa, jolla on taitoa, kapasiteettia ja motiivi iskuun, ja se on Kiina, Jennings sanoo.

Merkittäviä tietomurtoja ei ole hyökkäyksen myötä kuitenkaan paljastanut, pääministeri Morrison totesi perjantaina.