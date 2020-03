Australia yrittää tyhjentää rantojaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Auringonpalvojat uhmaavat hallituksen asettamia kokoontumiskieltoja.

Sydneyn tunnettu surffiranta Bondi Beach on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan, koska rannalla olijoiden määrä ylitti hallituksen asettaman rajan, jonka mukaan kaikki yli 500 hengen ulkotilakokoontumiset ovat kiellettyjä. Sisätiloissa rajana on 100 henkeä.

Uuden Etelä-Walesin poliisiministeri David Elliotin mukaan rantavahtien tehtävä on laskea rannalla olevien pääluku ja jos se ylittää 500 ylärajan, tyhjennetään ranta ihmisistä. Hajaantumasta kieltäytyvät pidätetään.

Useilla eri australialaisrannoilla ihmiset kuitenkin uhmaavat kokoontumiskieltoja ja surffareita, auringonpalvojia ja uimareita on selvästi yli 500. Samoin rannoilla uhmataan välimatkakieltoa, jonka mukaan toisesta ihmisestä tulisi olla 1,5 metrin päässä. Lisäksi ravintoloissa ja baareissa tulisi olla 4 neliömetriä asukasta kohden

– Osassa kuvista, jotka näin otetun juuri tältä nimenomaiselta [Bondi Beach-]rannalta, näkyi kuinka kymmenet perheet käyttävät julkisia suihkuja ja käymälöitä täysin ymmärtämättöminä siitä, mistä tässä viruksesssa on kyse, sanoi Australian liittovaltion terveysministeri Greg Hunt.

Vaikka ihmiset noudattaisivat rannan kokoontumiskieltoa, eivät he silti ole sisäistäneet sen alkuperäistä ajatusta. Tästä on osoituksena Twitterissä kiertävät kuvat ja videot, joissa näkyy kuinka Bondi-ranta on tyhjä, kun ihmiset ovat pakkautuneet sitä vierustavalle kukkulalle.