Australia kehui Ranskalle sukellusveneitä vain tunteja ennen kohuilmoitusta

Australia valmisteli sukellusveneyhteistyötä Ranskan kanssa viime hetkiin saakka, vaikka se samaan aikaan suunnitteli vaihtavansa kumppaneikseen Yhdysvallat ja Britannian. Näin toteaa Ranskan puolustusministeriön tiedotuspäällikkö Hervé Grandjean Twitterissä. Asiasta kertoo Naval News -lehti.

Grandjean huomauttaa, että vielä elokuussa Ranskan ja Australian puolustus- ja ulkoministerit julkaisivat yhteisen lehdistötiedotteen. He totesivat, että yhteinen sukellusvenehanke on osapuolille tärkeä.

Vielä hetkeä ennen Australian vetäytymistä ranskalaiset saivat sähköpostia, Grandjean sanoo.

– Samana päivänä kuin AUKUS tuotiin julki, australialaiset kirjoittivat Ranskaan ja sanoivat, että he ovat tyytyväisiä sukellusveneiden hyvään suorituskykyyn ja yhteistyön etenemiseen. Lyhyesti sanottuna: he odottivat ohjelman seuraavaa vaihetta.

AUKUS viittaa Australian (AU), Britannian (UK) ja Yhdysvaltain (US) yhteistyöhön.

Grandjeanin näkemys poikkeaa merkittävästi siitä, miten Australian pääministeri Scott Morrison on tapahtumia kuvannut. Morrisonin mukaan Ranskan hallitus tiesi etukäteen, että Australialla on “syviä huolia” ranskalaissukellusveneitä kohtaan. Morrisonin mukaan huolista oli keskusteltu ministeritasolla muutamia kuukausia sitten.

Australia ilmoitti viime viikolla, että se hankkii kahdeksan ydinsukellusvenettä osana yhteistyötä, jonka muut osapuolet ovat Britannia ja Yhdysvallat. Kuitenkin Australia oli jo huhtikuussa 2016 sopinut Ranskan kanssa, että se hankkii ranskalaiselta Naval Groupilta 12 diesel-sähkökäyttöistä sukellusvenettä.

Ranskan oli määrä aloittaa alusten rakentaminen vuonna 2023, ja ensimmäiset olisi toimitettu Australiaan 2030-luvun alussa.

Grandjeanin mukaan diesel-sähkökäyttöinen sukellusvene voi parhaimmillaan toimia hiljaisemmin kuin ydinsukellusvene.

– Kun puhutaan akustiikasta, perinteinen sukellusvene paradoksaalisesti toimii paremmin kuin ydinsukellusvene. Perinteinen alus ei tarvitse reaktorin jäähdytysjärjestelmää, hän sanoo.

Ranska on rakentanut runsaat 250 sukellusvenettä noin 120 vuoden aikana. Grandjeanin mukaan näistä 230 toimii perinteisillä voimanlähteillä.

The September 17 announcement indicates that the nuclear submarines will be built in Australia. But Australia says it does not want a nuclear industry, neither civilian nor military. #Coherence

— Porte-parole du ministère des Armées (@HerveGrandjean) September 21, 2021