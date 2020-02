Kiinasta saapuvia ei päästetä maahan koronavirusriskin takia.

Australia ei päästä kiinalaisia turisteja enää maahan koronaviruksen uhan takia 7News kertoo. Australian pääministeri Scott Morrison kertoi lauantaina, että vain Australian kansalaiset ja henkilöt, joilla on oleskelulupa maassa sekä heidän perheenjäsenensä päästetään toistaiseksi maahan Kiinasta. Heitäkin kehotetaan välttämään ihmiskontaktia 14 päivää saapumisensa jälkeen. Australia suosittelee myös virallisesti, ettei Kiinaan tulisi matkustaa lainkaan viruksen takia.

– Päälentokentillä sovelletaan lisäksi ennakkotarkastuksia ja vastaanottojärjestelyjä, Morrison totesi.

Kiinasta saapuvilla lennoilla oleville jaetaan muun muassa kasvosuojia ja lentokentille toimitetaan kuumemittareita.

Australiassa paljastui lauantaina 2 uutta koronavirustapausta. Yhteensä tartuntoja on 12.

Kiinan median mukaan koronavirustapauksia on todettu tähän mennessä maassa noin 12 000. Tautiin on menehtynyt 260 ihmistä. Kiinasta ilmoitettuja tartunta- ja uhrilukuja on epäilty virheellisiksi. Monien asiantuntija-arvioiden mukaan koronavirustapauksia on todellisuudessa paljon enemmän.