Aurinkorantoja odottavat isot koronamuutokset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona tuo yllättäviä muutoksia espanjalaisrantojen käytäntöihin.

Espanjan rantakohteiden kaupungit ovat tuomassa erilaisia turvaratkaisuja mahdollistaakseen rantojen käytön turisteille koronapandemiasta huolimatta, kertoo CNN. Rantoja lohkotaan erilaisiksi paikoiksi, joita jaetaan vaihtelevilla periaatteilla.

Esimerkiksi Canet d’en Berenguer on rajaamassa rannalle kerrallaan pääsevien ihmisten määrän viiteen tuhanteen normaalin kymmenen tuhannen sijasta mahdollistaakseen sosiaalisen etäisyyden turvavälien pitämisen. Ranta on jaettu kahden metrin välein oleviin neliöihin, jotka on eroteltu toisistaan verkolla.

Rantapaikoille ei voi myöskään mennä suoraan, vaan niihin pääsee ainoastaan mobiilisovelluksella tehtävällä ennakkovarauksella. Samalla myös rannallemenopaikkoja vähennetään ja saapumista porrastetaan. Luvassa on myös ajallisia rajoituksia, eli rannalle pääsee vain joko aamulla tai iltapäivällä, mutta koko päivää siellä ei voi viettää.

– Tämä kesä tulee olemaan hyvin erilainen. Väliä vierustoveriin tulee olemaan enemmän. Aivan kuin ”bisness-luokan” ranta, sanoo kaupungin pormestari Pere Joan Antoni Chordá.

Hänen mukaansa auringonottajat voivat varata minkä tahansa vapaana olevan paikan, samaan tapaan kuin elokuvateattereissa. Henkilökunta myös ohjaa heidät varatulle paikalle.

– Muuten en pystyisi valvomaan ihmisvirtaa. He olisivat kaikki samassa, tartuttaen toisensa, Chordá perustelee ratkaisuja.

Sanxenxossa puolestaan paikat jaetaan saapumisjärjestyksessä, mutta poistuminen esimerkiksi lounaalle johtaa paikan menetykseen. Ryhmille ja yksitäisille henkilöille on erikokoisia tiloja.

– Turismi muodostaa 80 prosenttia taloudestamme. Meidän täytyy löytää sellaiset ratkaisut että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi terveyden näkökulmasta, sanoo kaupungin pormestari Telmo Martin.