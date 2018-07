Aura Salla: Eurooppa ei voi ottaa vastaan kaikkia siirtolaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sallan mukaan EU:n suunnittelemat vastaanottokeskukset vaativat toimiakseen maakohtaisia kiintiöitä pelkän vapaaehtoisuuden sijaan.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Salla korostaa blogikirjoituksessaan, että Euroopan tulisi turvapaikkapolitiikassaan panostaa Afrikan ja Lähi-idän maiden vakauttamiseen. Hänen mukaansa pitäisi kuitenkin myös lähettää selkeä viesti siitä, että Eurooppa ei pysty ottamaan kaikkia siirtolaisia vastaan.

– Meidän on erotettava selvästi humanitaarisen avun tarpeessa olevat pakolaiset ja paremman elintason perässä tänne pyrkivät. Köyhän elintason maat tarvitsevat nuoria ja kyvykkäitä miehiä ja naisia rakentamaan kestävää tulevaisuutta lähtömaissaan, Salla kirjoittaa.

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajana työskentelevä Salla toteaa, että Euroopan tulee samanaikaisesti pitää huolta hädänalaisista ja omasta yhteiskunnastaan.

– Meidän on kannettava samaan aikaan vastuuta omista yhteiskunnistamme, jotta voimme tarjota työtä ja tulevaisuudennäkymiä niille, joille annamme suojelua Euroopassa.

Neljän ratkaisun malli

Salla tarjoaa turvapaikkapolitiikkaan neljää ratkaisua. Hänen mukaansa Euroopan tulee panostaa vakauttamiseen, siirtolaisprojekteihin ja talouskasvuun kohdennettuun kehitysapuun.

Sallan mukaan on tärkeää pyrkiä edistämään apua vastaanottavien maiden kestävää talous- ja yhteiskuntakehitystä. Euroopan pitäisi myös pystyä tekemään kestävämpiä palautussopimuksia lähtömaiden kanssa, sillä paperittomien oleskelijoiden kasvava määrä lisää turvallisuusriskejä.

– Suuri osa muuttoliikkeen lähtömaista on joko kyvyttömiä tai haluttomia huolehtimaan kansalaisistaan ja ottamaan heitä vastaan. Paperittomien oleskelijoiden määrä ja varjoyhteiskunnat kasvavat. Se on turvallisuusriski sekä paperittomille että meille itsellemme.

Salla haluaa pysyä tiukkana turvapaikanhakijoiden kanssa. Turvapaikan saaneiden kotoutus pitää aloittaa heti ja heille pitäisi myös antaa välittömästi mahdollisuus tehdä työtä.

– Mikäli tulijalle ei ole sijaa majatalossa, on palautus tapahduttava ensi tilassa, Salla toteaa.

Maakiintiöt päihittävät vapaaehtoisuuden

Aura Salla muistuttaa, että Eurooppaan otettavien kiintiöpakolaisten määrää voitaisi kasvattaa merkittävästi. Määriä tulisi kuitenkin kasvattaa vain sen verran, kuin on Euroopan kantokyvyn mukaan mahdollista.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja kannattaa YK:n kanssa yhteisten vastaanottokeskusten perustamista. Keskuksia tulisi perustaa ensisijaisesti Pohjois-Afrikkaan, mutta myös esimerkiksi Espanjaan tai Italiaan.

– Haasteena on löytää maat, jotka suostuvat perustamaan näitä maaperälleen ja miten järjestetään toimiva järjestelmä maahantulijoiden hakemusten käsittelemiseksi, Salla kirjoittaa.

Vastaanottokeskuksista ihmisiä on tarkoituksena siirtää EU-maihin perustuen jäsenmaiden vapaaehtoisuuteen. Sallan mukaan vapaaehtoisuus on kaunis ajatus, mutta sen toimivuutta on syytä epäillä.

– Ilman ennalta määrättyjä maakohtaisia kiintiöitä joihin maat ovat aidosti sitoutuneet, vedämme todennäköisesti jälleen vesiperän eurooppalaisessa solidaarisuudessa, Salla toteaa.