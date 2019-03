Aura Salla: Ei veronmaksajien rahoja Italian pankeille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurovaaliehdokkaan mukaan jokaisen EU-jäsenvaltion on huolehdittava omista pankeistaan.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, eurovaaliehdokas Aura Salla pitää tärkeänä, että euroalueen valuviat tullaan korjaamaan lähivuosien aikana. Hänen mukaansa suomalaisten veronmaksajien rahoja ei saa ohjata esimerkiksi Italian pankkien tukemiseen.

– Olen huolissani Italian tilanteesta, pankkien roskaluotot on saatava puhdistettua. Jokaisen jäsenvaltion on vastattava omista pankeistaan, ja tämän suhteen suomalaisten poliitikkojen tulee olla tarkkana, Salla totesi Eurooppalaisen Suomen, SOSTE:n ja Uuden Suomen vaalipaneelissa.

– Yksi jäsenvaltio ei voi myöskään tukea pankkejaan rajattomasti. Tämä ei toimi yhteisessä valuutta-alueessa, Salla jatkoi.

Noin 40 prosenttia EU-budjetista vievät maataloustuet voisi Sallan mukaan siirtää kokonaan jäsenvaltioiden päätettäväksi.

– Suomessa on paras tietämys siitä, miten maataloutta tulee kehittää. Käyttäisin EU:n resursseja tutkimukseen ja innovaatioon, niitä kannattaa tehdä myös unionin tasolla, Aura Salla sanoi.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan EU:n sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus on puolueelle ”aivan keskeinen kysymys”.

– Ekologiseen kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Olemme sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin, joten meidän on kannettava osamme, Rönnholm totesi.

– Euroopan ja Afrikan välillä on kohtalonyhteys. Mannerta on tuettava investointiohjelmalla, jotta se ponnistaa kukoistukseen. Tämä on meille myös turvallisuuspoliittinen kysymys.