Atte Kaleva: Uskooko joku tämän pidättelevän Venäjää?

Ajatus ydinaseettomasta maailmasta on tutkijan mielestä naiivi utopia.

Tutkija ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kalevan mielestä Suomen liittyminen kansainväliseen ydinaseet kieltävään sopimukseen saattaisi vahingoittaa ulkosuhteitamme.

Kansanedustajat Erkki Tuomioja (sd.) ja Eveliina Heinäluoma (sd.) ovat aiemmin ilmaisseet halunsa Suomen liittymisestä kansainväliseen ydinaseet kieltävään sopimukseen.

− Ajatus ydinaseettomasta maailmasta on toki sinänsä herttainen mutta samalla naiivin sinisilmäinen utopia. Vai uskooko joku tosissaan, että tällainen sopimus pidättelisi Venäjää, Kiinaa, Pohjois-Koreaa tai Irania? Atte Kaleva kysyy Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

− Tuomiojan vision mukaan Suomen esimerkkiä seuraisivat muut Euroopan unionin maat. Tämä voisi johtaa kehitykseen, jossa vastuulliset, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavat valtiot riisuvat itseltään ja liittolaisiltaan elintärkeän puolustusmekanismin kansainvälisen paineen alla – yksipuolisesti, hän lisää.

Atte Kalevan mielestä Suomen liittyminen sopimukseen edistäisi rauhantavoitteitamme tuskin mitenkään mutta saattaisi hyvinkin vahingoittaa ulkosuhteitamme.

− Asettuminen samaan viiteryhmään muun muassa Venezuelan – joka on allekirjoittajamaa – kanssa tuskin olisi omiaan parantamaan kansainvälistä mainettamme liberaalidemokraattisten, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavien läntisten ystävämaidemme silmissä.

Kaleva viittaa tšekkiläiseen kirjailija ja presidentti Václav Haveliin, joka on todennut, että ilman kansalaisten oikeuksia, keskinäistä rauhaa toistensa sekä valtion kanssa ei ole taetta ulkoisestakaan rauhasta. Niin kauan kuin aggressiivisilla diktatuureilla on ydinaseita, on niitä Atte Kalevan mielestä oltava lännelläkin.

− Ei rauhan vaan kestävän rauhan ja kehityksen takeina. Yksipuolinen ydinaseriisunta edistää kansainvälisistä sopimuksista piittaamattomien epähumaanien toimijoiden valtaa alati arvaamattomammaksi käyvässä maailmassa. Se ei ole Suomen, Euroopan eikä kenenkään universaaleihin vapausarvoihin ja ihmisyyteen uskovan etu.

− Suomen tulee siirtyä tuomiojalaisesta pasifismista havelilaiseen realismiin, Kaleva sanoo.