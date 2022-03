Atte Kaleva: Jokaisen on hyvä varautua Venäjän toimiin

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan Suomen aktivoitunut Nato-keskustelu ei ole jäänyt Venäjältä huomaamatta.

– Venäjä on jo aiemmin kohdistanut Suomeen vihamielisiä toimia, hybridivaikuttamista, kyberhyökkäyksiä, trollausta, disinformaation levitystä jne. Tämä tulee seuraavina päivinä ja viikkoina kiihtymään, Kaleva toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa tähän on hyvä varautua, mutta paniikkiin ei ole mitään syytä.

– Silmät on hyvä pitää auki. Eikä kannata uskoa ihan kaikkea, mitä trollit ja venäjämieliset tahot netissä väittävät. Henkinen resilienssi on yhtä tärkeää kuin fyysinen.

Suomen turvallisuuspoliittinen järjestys muuttui hetkessä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Puolueiden kerrotaan sopineen parlamentaarisesta prosessista, jossa käsitellään uusia turvallisuus- ja puolustuslinjauksia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on antamassa lähiaikoina eduskunnalle uuden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän selonteon. Tarkoituksena on päästä muodostamaan kansallista konsensusta myös Nato-kysymykseen.

Ylen tuoreen Nato-kannatusmittauksen mukaan Ukrainassa käynnissä oleva sota on vahvistanut Nato-jäsenyyden kannatusta Suomessa entisestään.

Suomen Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 62 prosenttia. Vastustajia on 16 prosenttia ja kantaansa ei osannut sanoa 21 prosenttia.

Taloustutkimuksella toteutettu kysely tehtiin 9.-11. maaliskuuta 2022. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

