Atte Kaleva: Itä-Helsingin kouluissa vanhoillisen islamin rajoituksia

Lasten ei tarvitse kuunnella musiikkia eikä piirtää ihmisiä tai eläimiä.

Jihadismitutkija ja Helsingin kokoomuksen kansanedustajaehdokas Atte Kaleva kirjoittaa Puheenvuorossa Oulun imaamista ja Helsingin Isis-verkostosta.

Atte Kalevan mukaan länsimaihin muodostuneet rinnakkaisyhteiskunnat aiheuttavat vakavia ongelmia ja ovat suoraan yhteydessä harjoitettuun pakolaispolitiikkaan.

– Islaminuskoiset joutuvat rinnakkaisyhteiskunnissa helposti auktoriteettien ja yhteisön painostamiksi ja ongelmaa pahentaa vielä niin sanottu dawa-salafismi, lähetysoppi, jonka myötä vanhoillinen islamintulkinta yleistyy länsimaisissa muslimiyhteisöissä, Atte Kaleva toteaa.

– Kasvava diaspora ja sen sisällä harjoitettu dawa mahdollistavat myös terroristisen toiminnan rahoituksen ja jihadistien värväyksen. Kantasuomalaiset käännynnäiset pahentavat ongelmaa, koska usein juuri he ovat innokkaita hurskaudessaan ja kallistuvat helposti salafistiseen ja jopa jihadistiseen uskontulkintaan.

Hänen mukaansa Ilta-Sanomien esittelemä salafistiverkoston kantasuomalainen keskushahmo ”Fatima”, entinen ”Laura”, omaksui aviomiehensä kautta islamin ja käännyttyään alkoi ottaa uskonnon paljon miestään vakavammin. Verkoston ryhmissä harjoitetaan islamilaisia tapoja, kuten sukupuolisegregaatiota ja moniavioisuutta.

– (IS:n) Jutusta käy myös ilmi, että Itä-Helsingin kouluissa sallitaan vanhoillisen islamin mukaiset rajoitukset lasten opetuksessa. Musiikkia ei tarvitse kuunnella eikä ihmisiä tai eläimiä piirtää. Kaikki tällainen tietenkin siirtää rinnakkaisyhteiskuntien syntymis- ja ylläpitomekanismeja suoraan seuraavalle sukupolvelle. Haluammeko tätä Suomessa? Minä en halua.

Salafistit pitävät Atte Kalevan mukaan suomalaisia vääräuskoisina ja jopa vihollisina. Hänen mukaansa ”on selvää, ettemme halua tällaisia maanpettureita takaisin Suomeen” Syyriasta Isisin riveistä.

Klassinen esimerkki rinnakkaisyhteiskunnasta on Kalevan mukaan Oulun moskeijan ympärillä. Sen salafisti-imaami Abdul Mannan kieltäytyy hyväksymästä oikeuden päätöstä pienen tytön törkeästä raiskauksesta.

– Mannanin vävypoika on sattumoisin kuollut Isis-järjestön riveissä ja miehellä on ollut hämäräbisneksiä, joilla terroristista toimintaa on rahoitettu. Kun media kyselee imaamilta näistä tapauksista, hän uhriutuu ja kokee tiedustelut islaminvastaisena ajojahtina. Tuntuu siltä, että suomea vuosien maassa asumisen jälkeen osaamaton mies ei edes halua ymmärtää, kenen lakien mukaan maassa pitäisi elää.

Atte Kalevan mukaan on selvää, että asialle on tehtävä jotain.

– Ongelma pahenee, mikäli aiheen ympärillä hyssytellään ja läiskitään leimoja. Kenenkään etu ei ole se, että Suomeen muodostuu salafistiverkostoja, joissa tyttöjen, naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ei ole tietoakaan, ja jotka värväävät ja rahoittavat terroristeja.

– Maanpettureita emme halua takaisin maahamme. Myös imaami Mannanin kaltaiset henkilöt pitää voida karkoittaa, koska he eivät edes halua kotoutua ja noudattaa Suomen lakeja, asetuksia ja tapoja. Suomessa noudatetaan Suomen, ei islamin lakia.

