Atte Kaleva: Hizbollah julistettava terroristijärjestöksi

Jihadismitutkijan mukaan maahanmuuttajien yhteisöissä tiedetään, etteivät Iranin tukemat järjestöt kaihda väkivaltaa.

Helsingin kaupunginvaltuutetun, jihadismitutkija Atte Kalevan (kok.) mielestä Suomen pitäisi kulkea Saksan tietä ja julistaa Hizbollah terroristijärjestöksi.

Saksassa Hizbollahin toiminta, muun muassa tunnusten julkinen käyttö, on kielletty ja sen varallisuutta on mahdollista takavarikoida. Järjestöä itsessään ei varsinaisesti voi kieltää, sillä kyseessä on ulkomainen organisaatio.

– Sama olisi syytä tehdä meillä Suomessakin. Iranin islamistihallinnon tukema, pääasiassa Libanonista käsin toimiva Hizbollah rahoittaa toimintansa muun muassa salakuljetuksella ja muulla rikollisella toiminnalla. Rahat käytetään konfliktin ylläpitämiseen Lähi-idässä ja soluttautumiseen länsimaissa, Atte Kaleva kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Kalevan mukaan Hizbollah on kuitenkin vain yksi Iranin niin sanotuista ”proxyista” eli järjestöistä, joiden tarkoituksena on ääri-islamilaisen vaikutusvallan levittäminen Lähi-idässä, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Maahanmuuttajayhteisöissä tiedetään, etteivät nämä tahot, saati Iranin turvallisuuspalvelut, kaihda väkivaltaa tai uhkailua tavoitteidensa saavuttamiseksi. Syksyllä 2018 Tanskan suojelupoliisi PET kertoi iranilaisen erikoispalvelun valmistelleen salamurhaa Tanskassa, Kaleva perustelee.

Kalevan mukaan Hizbollah ja vastaavat Iranin tukemat organisaatiot ovat terroristijärjestöjä, eikä sotilaallisten ja poliittisten osastojen erotteleminen tältä osin ole mielekästä.

– Johdonmukaista linjaa on ajettava myös poliittisella tasolla ja maahanmuuttajayhteisöjen saaminen mukaan projektiin on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi kansanedustaja Hussein Al-Taee (sd.) voisi olla asiassa aktiivinen, Kaleva ehdottaa.

