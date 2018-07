Atte Kaleva arvostelee äärisuvaitsevaisia: Sortoa ei nähdä jos sortaja on muslimi

Rasismisyytösten kohteeksi joutunut tutkija pitää suomalaista maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana.

Twitter-myrskyyn joutuneen jihadismitutkija Atte Kalevan mielestä rasismisyytökset ovat osoitus toisen suomalaista maahanmuutto- ja islam-keskustelua hallitsevan ääripään ajattelusta.

– Islamin kritisointi on mahdotonta silloin, jos kritisoi samalla muslimeita, Kaleva avaa Verkkouutisille.

Hän pitää tilannetta valitettavana. Hän korostaa, että kyse on islamin käytänteiden kritisoinnista.

– Mitä siellä on selkeästi sellaista, mitä me emme tänne länsimaihin toivoisi.

– Sharia-lakia – naisten huonoa asemaa ja seksuaalivähemmistöjen alistamista sekä muita tällaisia hyvin suvaitsemattomia käyntänteitä, Kaleva listaa.

Suuri piirtein tällaiset kommentit ovat johtaneet viime päivinä kovaan some-pyöritykseen. Kaleva on muun muassa leimattu rasistiksi.

Mylläkkä alkoi, kun Kaleva totesi twitterissä Ylen ja Helsingin Sanomien julkaisseen viime aikoina juttuja, joissa korostettiin islamin tasa-arvoisuutta ja suhtauduttiin myönteisesti sharia-lakiin.

– Ilmeisesti näemme siis tänä vuonna runsaasti muslimeja # helsinkipride2018 ’ssa, Kaleva kirjoitti sarkastisesti.

Vihreiden nuorten hallituksen jäsen ja antirasistisen feministijärjestö Fem-R:n toinen puheenjohtaja Briqita Krasniqi syytti Kalevaa ”erittäin rasistisista kannanotoista”. Kaleva penäsi alkaneessa keskustelussa todisteita rasismistaan. Hän kertoi myöhemmin Ilta-Sanomille harkitsevansa tutkintapyynnön tekemistä poliisille Krasniqin rasismiväitteistä.

Todellakin. Hänelta on tullut monta kertaa erittäin rasistisia kannanottoja ja lausuntoja, että monien muslimien ja muiden suomalaisten silmissä hän on menettänyt "neutraalin asiantuntijan" roolin. Retoriikka on kylmää ja kovimman luokan populistista. — Brigita Krasniqi (@brigitakrasniqi) June 28, 2018

Krasniqi vastasi IS:lle, ettei hän kutsunut Kalevaa rasistiksi vaan kommentoi hänen ”rasistisia kannanottojaan”. 21-vuotias Krasniqi myös syytti Kalevaa ”nuoren naisen ja muslimin uhkailemisesta” tutkintapyynnöllä.

Tampereen yliopiston filosofian apulaisprofessori Panu Raatikainen jatkoi keskustelua myöhemmin runsaasti huomiota herättäneellä tviitillään. Raatikainen pyysi ihmisiä tukemaan Krasniqia.

– Väitän: esim. Kalevan lausunto ”Islam on taas uskomusjärjestelmänä hyvin suvaitsematon, militantti ja osittain väkivaltainen” *on* rasistisia ennakkoluuloja lietsova, Raatikainen tviittasi.

Ei jätetä @AtteKaleva|n tutkintapyynnöllä uhkaamaa @brigitakrasniqi|a yksin.

Väitän: esim. Kalevan lausunto "Islam on taas uskomusjärjestelmänä hyvin suvaitsematon, militantti ja osittain väkivaltainen" *on* rasistisia ennakkoluuloja lietsova.

RT if you agree! #rasismi — panu raatikainen (@panuraatikainen) July 1, 2018

Twitter-ketjuissa asiasta on väännetty puolesta ja vastaan – eikä loppua näy. Mielipiteitä tuntuu jakavan erityisesti rajanveto islamin kritisoinnin ja rasismin välillä.

Suvaitaanko suvaitsemattomuutta?

– On jännä, että tämä itseään kovinkin suvaitsevaisena pitävä porukka nimenomaan kieltäytyy näkemästä – eikä niitä edes saa nähdä – näitä sharia-lain suvaitsemattomuuksia. Sellainen etninen eksotisointi ajaa jopa näidenkin edelle, Atte Kaleva sanoo.

– Varotaan sitä rasismia niin kauheasti – jopa ihan järjettömyyteen asti ollaan valmiita menemään, jotta vain pystyttäisiin torjumaan sitä rasismia niin pontevasti siinä omassa lähipiirissä, hän jatkaa.

Kalevan mukaan ”toiseuden eksotisointi” on nostettu tietyssä ideologisessa arvohierarkiassa niin korkealle, että jopa naisten ja seksuaalivähemmistöjen asema ollaan valmiita uhraamaan rasismin vastustamiseen.

– Sitä torjutaan jo niin kovaa, että lapsi menee pesuveden mukana.

Tarkoitatko, että muslimeille on keskustelussa ainakin tiettyjen henkilöiden mielestä eri standardit kuin muille?

– Ihan täysin voidaan sanoa näin. Tuntuu, että feministisen liikkeen militanttisiipi on hyvinkin valmis kritisoimaan kaikkia käytänteitä, jotka jollakin tavalla voidaan jossakin kontekstissa tulkita sellaisiksi, että ne sortavat naisia tai seksuaalivähemmistöjä. Paitsi silloin, jos tämä sortaja on muslimi. Silloin niihin ei puututa. Se on se kaksoistandardi, Atte Kaleva sanoo.

Hän pitää tilannetta valitettavana etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien kannalta.

– He joutuvat yhteisöissään kohtaamaan aika paljon kaikenlaista syrjintää ja jopa pelkäämään ihan fyysisen koskemattomuutensa puolesta. Heidät jätetään tässä aika oman onnensa nojaan. Näiden ihmisten asema ei tunnu kiinnostavan ketään. He ovat kuitenkin niitä eräitä kaikkein hädänalaisimmista.

Atte Kaleva sanoo yrittävänsä kritisoida näkemäänsä kaksoisstandardia. Some-reaktiot näyttävät hänen mukaansa, että kritiikki on myös osunut.

Parempaa keskustelua

Atte Kalevalta on pakko kysyä, miten hän jaksaa jatkaa islamin kommentointia tavalla, jonka hän tietää johtavan some-raivostumisiin ja jopa rasismisyytöksiin. Miten islamista hänen mielestään pitäisi puhua?

Atte Kalevan mukaan keskustelu maahanmuutosta ja islamista on meillä pitkälti sama asia, koska maahanmuuttajista niin suuri osuus on muslimeita. Hän sanoo seuranneensa keskustelua huolestuneena jo pitkään.

– Monet ovat sanoneet minulle, etteivät he uskalla, etteivät he halua eivätkä viitsi ottaa mitään kantaa näihin asioihin, koska jommasta kummasta ääripäästä tulee heti se leimaus. Leimataan joko rasistiksi tai suvakiksi ja sitten alkaa se some-myllytys. Eivät he jaksa tällaisen kohteiksi joutua.

Tämä on Atte Kalevan mielestä johtanut siihen, että ääripäät dominoivat keskustelua.

– Se ”rajat kiinni, kaikki muslimit ovat terroristeja – tai ainakin potentiaalisia”. Toinen on se, että maahanmuutosta, maahanmuuttajissa ja islamissa ei saa nähdä mitään väärää tai huonoa tai muuten olet heti rasisti.

Kalevan mielestä molemmat ajattelutavat ovat epä-älyllisiä ja tunteisin meneviä. Keskustelu yksinkertaistuu eikä maahanmuuton kipukohtiin päästä käsiksi.

– Jotta voisimme puuttua humanitaarisen maahanmuuton ongelmiin ja luoda sellaisia maahanmuuttokäytänteitä, jotka oikeasti hyödyttäisivät yhteiskuntaa ja jotka koettaisiin niin, että maahanmuutto tosiaan on nyt rikkaus Suomelle, olisi meidän silloin tunnistettava ne ongelmat, mitä siinä on. Se on mahdotonta, jos näistä asioista ei voida kunnolla keskustella.

Sama pätee hänestä myös jihadismiin. Ongelmaan ei hänen mukaansa kyetä puuttumaan jos vaihtoehtoina on joko pitää kaikkia muslimeita potentiaalisina jihadisteina, jotka pitää karkottaa tai sitten ajatella, ettei kukaan muslimi ole jihadisti.

– Olisi yhteiskunnallisesti kauhean tärkeätä, että me pystyisimme nousemaan tästä ”juupas-eipäs”- ja ”rasisti-suvakki”-huutelusta ylemmäs ja tunnistettaisiin ne vakavatkin ongelmat mitä tässä on ja ruvettaisiin miettimään, miten me näihin suhtaudumme ja mikä on paras tapa.

