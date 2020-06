Atlantan poliisipäällikkö erosi ampumisen jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Afroamerikkalaisen miehen ampunut poliisi erotettiin myös virastaan.

Yhdysvaltojen Atlantassa perjantaina tapahtuneessa välikohtauksessa poliisi ampui afroamerikkalaisen Rayshard Brooksin pikaruokaravintolan ulkopuolella. Brooks oli kuollessaan 27-vuotias.

Tapauksen johdosta Atlantan poliisipäällikkö Erika Shields erosi välittömästi, uutisoi BBC.

Atlantan poliisilaitoksen tiedottaja kertoi lisäksi, että että Brooksin ampunut poliisi on erotettu virastaan, The New York Times uutisoi.

Poliisi oli hälytetty Wendy’s-pikaruokaravintolaan alun perin siksi, että Brooks oli nukahtanut rattiin ravintolan autokaistalle.

Brooksille tehtiin puhallustesti ja tätä epäiltiin rattijuopumuksesta. Tapauksesta olevan videokuvan perusteella hän vastusti pidätystä, sai jossain vaiheessa käsiinsä poliisin etälamauttimen ja pakeni poliiseja ravintolan pihalla.

Tämän jälkeen toinen poliiseista käytti etälamautinta Brooksiin, minkä jälkeen Brooksia ammuttiin.

Brooks kuoli myöhemmin sairaalassa saamiinsa vammoihin.

Parhaillaan meneillään olevissa Black Lives Matter -mielenosoituksissa on vaadittu viikonlopun aikana oikeutta Brooksille. Myös Wendy’s-pikaruokaravintola sytytettiin tuleen.