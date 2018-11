Asunnon voi kohta myydä keittiössä kahvia juodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Digitaalinen asunto-osakekauppa on tarkoitus aloittaa ensi keväänä Suomessa.

Asunto-osakekaupan digitalisointi alkaa ensi vuoden alussa ja etenee vaiheittain. Kiinteistönvälittäjien, rakennuttajien ja pankkien välisenä järjestelmänä toimii DIAS-alusta, joka pohjautuu lohkoketjuteknologiaan.

– Asuntosijoittaja voi hoitaa kaupat omalta toimistoltaan ilman tapaamista, kun taas kotiaan myyvä perhe voi juoda kahvit uusien omistajien ja kiinteistönvälittäjän kanssa keittiössä ja hoitaa kaupat siinä samalla. Digitaalisuus lisää mahdollisuuksia, kertoo Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n toimitusjohtaja Sami Honkonen tiedotteessa.

Digitaalinen kauppa edellyttää, että taloyhtiön osakeluettelo on digitalisoitu ja omistustiedot on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin. Asunto-osakekauppoja on tarkoitus alkaa tehdä digitaalisesti vähitellen ensi kevään aikana.

Aktia, Danske Bank, Nordea, OP ja S-Pankki ovat olleet mukana rakentamassa järjestelmää. Hankkeessa ovat mukana myös OP-Kiinteistökeskus ja Kiinteistömaailma sekä rakennuttajista Skanska ja YIT.