”Asuntomarkkinat eivät sakkaa” – tilavien kotien kysyntä vahvaa

Asuntomarkkinat ovat vakaantumassa kesän ja syksyn aikana, selviää Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) asuntomarkkinaennusteesta.

Ennusteen mukaan yli vuoden jatkunut myyjien haluttomuus myydä on selvästi taittunut kevään aikana ja tarjontaa on tullut markkinoille lisää. Erittäin vilkas kaupankäynti pitää kuitenkin edelleen tarjonnan kokonaismäärän normaalia niukempana. Hyväkuntoiset uudemmat asunnot menevät nopeimmin kaupaksi.

– Upeaa, että koronan myötä suomalaiset löysivät Suomen uudelleen sekä omakoti- ja rivitaloasumisen että mökkeilyn muodossa, toteaa Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

– Asuntomarkkinat eivät ole sakkaamassa, sillä piristyvä työllisyys ja alhaiset korot tukevat erittäin vahvaa kysyntää. Myös Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien asunnon ostoaikomus on historiallisen korkealla. Uskomme, että kesähelteet ovat hiukan rauhoittaneet alkukesän kiivainta kaupankäyntiä. Kun sää palaa normaaliin, kauppa hyppää jälleen huippulukemiin, Mannerberg sanoo.

Hänen mukaansa markkina pyörisi paljon vilkkaamminkin, jos pankit ja Digi- ja Väestövirasto saisivat resurssinsa riittäviksi.

Vapaa-ajan asunnot

Mökkien kysynnän selvä kasvu jatkuu edelleen vuonna 2021. Ennusteen mukaan sekä kauppamäärät että hinnat ovat noin 3 prosenttia nousussa edelliseen neljännekseen verrattuna.

Loma-asunnoissa ostajat ovat kuitenkin vaativia ja haluavat rantaa, hyvät kulkuyhteydet vakituisesta asuinpaikasta ja ympärivuotiseen käyttöön sopivan kohteen. Myös remontoitaville rantakohteille on ostajia liikkeellä, mutta hinnat eivät niiden osalta ole nousussa. Rantatonttien kysyntä on selvässä kasvussa Etelä-Suomen kunnissa ja muulla rannikkoseudulla.

– Loma-asuntojen kysyntä on ollut tasaisessa nousussa viimeiset viisi vuotta. Vuosi 2020 toi valtavan lisänousun, ja nyt kauppa käy edellisen vuoden tahtiin tai jopa vauhdikkaammin. Loma-asuntojen ostajat tuovat myös monille muuttotappiokunnille merkittävää liikennettä, Mannerberg toteaa.

Vuokramarkkinoiden odotetaan palautuvan normaaliin

Vuokra-asuntojen tarjonta on koronarajoitusten vuoksi ollut runsasta, kun opiskelijat ovat puuttuneet lähes kokonaan markkinoilta. Osa korkeakouluista on ilmoittanut jatkavansa etäpetusta vielä syksyn ensimmäisen jakson, jotta kaikki nuoremmatkin ehtivät saada molemmat rokotteet.

Ennusteen mukaan kesällä alkaa selvä muutos vuokramarkkinoilla: vuokra-asuntojen kysynnän nousua ennustaa jo lähes puolet SKVL:n jäsenvälittäjistä. Uusien sopimusten vuokratason odotetaan kuitenkin edelleen laskevan jonkin verran kesällä.

On kuitenkin odotettavissa, että vuoden loppuun mennessä vuokramarkkinat ovat normalisoituneet.

– Hyvää vuokra-asuntoa etsiville kesä tarjoaa mahdollisuuksia löytää asunto ennen kuin kysyntä on huipussaan ja vuokrat alkavat jälleen nousta, Mannerberg sanoo.

Asuntokauppa hdastunut merkittävästi

Väestörekisterin toiminnot siirtyivät vuoden 2020 alussa DVV:lle. Muutos koskettaa Mannerbergin mukaan erityisesti kuolinpesiä, joiden tulee hankkia virkatodistuksia ja sukuselvityksiä sekä edunvalvonnan päätösten vahvistuksia.

Viiveet ovat osuneet jopa 25 prosenttiin asuntokaupasta. Viiveet ovat SKVL:n markkinakyselyn tulosten perusteella keskimäärin yli 1,5 kuukautta ja monin paikoin jopa yli 3 kuukautta.

– Valitettavasti tässä on epäonnistuttu, sillä todella moni asuntokauppa on mennyt pieleen valtavien viiveiden vuoksi. Kärsijänä on tässä tavalliset kansalaiset, jotka eivät voi edetä asuntokaupoissa ennen kuin esimerkiksi perunkirjat on tehty valmiiksi, Mannerberg toteaa.

Lainakatto

Kevään aikana julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti hallituksen kaavailemasta asuntolainojen 450 prosentin lainakatosta. SKVL selvitti markkinakyselyssä, miten lainakatto vaikuttaisi eri puolilla Suomea.

– Suurin vaikutus iskisi erityisesti ensiasunnon ostajiin, joilla tulot ovat useimmiten alhaisemmat. Käytännössä rahat eivät riittäisi mitenkään asuntoihin, jos tuloja käytetään mittarina tällä tavalla, Mannerberg huomauttaa.

– Merkittävin vaikutus olisi kasvukeskuksissa, joissa asuntojen hinnat ovat korkeammat. Kuitenkin myös muilla paikkakunnilla vaikutuksen nähdään purevan pahasti esimerkiksi palvelualoilla työskenteleviin ostajiin käytännössä jättäen heidät asuntomarkkinoiden ulkopuolelle. Vuokratason ollessa korkea asumiskulujen lisäksi on myös haastavaa kerryttää varallisuutta, jotta pääsisi säästöillä ylittämään lainakaton rajoittaman lainan määrän.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) koostuu yli neljästäsadasta jäsenyrityksestä ja lähes 1 600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 75 prosenttia jäsenyrityksistä.