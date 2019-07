Asuntolainoja nostettu runsaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotitalouslainoja nostettiin Suomen Pankin mukaan vilkkaasti toukokuussa.

Kotitaloudet nostivat toukokuussa Suomen Pankin mukaan uusia asuntolainoja 1,9 miljardin euron edestä, mikä on 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi asuntolainoja nostettiin enemmän kesäkuussa 2012.

Tammi-toukokuussa asuntolainoja on nostettu 1,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomen Pankki pitää nostomäärää runsaana. Asuntolainakanta kasvoi 98,5 miljardiin euroon. Kannan kasvuvauhti oli toukokuussa 2 prosenttia, mikä oli nopeinta vauhtia sitten vuoden 2018 heinäkuun. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski 0,78 prosenttii toukokuussa.

Vakuudettomien kulutusluottojen kasvu jatkui nopeana. Toukokuussa uusia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin luottolaitoksista 290 miljoonan euron edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Vakuudettomien kulutusluottojen kanta oli 5,4 miljardia euroa ja se kasvoi lähes 12 prosentin vuosikasvuvauhdilla. Tämän takia myös luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta kasvoi 16 miljardiin euroon toukokuussa.

Kasvava osa kulutusluotoista myönnetään luottolaitossektorin ulkopuolelta tai ulkomailta. Kokonaisuudessaan kotitalouksien kulutusluottokanta oli arviolta 22 miljardia euroa maaliskuun lopussa.

Vapaa-ajanasuntojen lainojen kysyntä on yleensä vilkkaimmillaan touko-syyskuussa. Toukokuussa uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 93 miljoonan euron edestä, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen korko oli toukokuussa 0,95 prosenttia, mikä Suomen Pankin mukaan on ennätyksellisen alhainen. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 3,6 mljardia euroa toukokuun lopussa ja kannan vuosikasvuvauhti 2,5 prosenttia. Luottolaitosten myöntämien kotitalouslainojen kanta oli yhteensä 131,9 mriljardia euroa toukokuun lopussa.

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 92,4 miljardia euroa ja talletusten keskikorko 0,11 prosenttia.