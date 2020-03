Asuntokauppa kiivasta kehyskunnissa tammikuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntokauppoja tehtiin kymmeniä prosentteja viime vuotta enemmän.

Asuntokauppa kävi alkuvuodesta vilkkaana erityisesti pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, joissa kauppamäärät nousivat tammikuussa peräti 27 prosenttia edellisvuodesta. Kauppa vilkastui kehyskunnissa huomattavasti enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

Asuntokauppa vilkastui tammikuussa ja edellisvuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla myytiin 4,2 prosenttia enemmän asuntoja. Samalla pääkaupunkiseudun neliöhinnat nousivat keskimäärin 1,7 prosenttia.

Kehyskunnissa kauppa kiihtyi kuitenkin huomattavasti enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Asuntoja myytiin kehyskunnissa peräti 27,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Myös asuntojen hinnat nousivat kehyskunnissa vuodentakaisesta selvästi enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, eli 4,6 prosenttia.

Kehyskuntiin lasketaan Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

OP Kodin kehyskuntien kiinteistönvälittäjät arvioivat, että syitä alueen asuntokaupan piristymiseen on monia. Yksi niistä on poikkeuksellisen leuto sää.

– Vähäluminen talvi on tarkoittanut, että omakotitaloja on tullut markkinoille tavallista aikaisemmin. Asuntomarkkinoilla on ollut liikkeellä paljon uusia asiakkaita ja ensiasunnon ostajia. Suosituimmissa kohteissa voi näytöllä olla jopa kymmeniä kiinnostuneita ostajia, kertoo OP:n asumisen palveluista ja asuntorahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie.

– Kehyskuntien asunnonostajilla myös usko oman talouden kehittymiseen on pysynyt hyvänä, ja he uskovat korkotason vielä pysyvän matalana. Osin ostajien kiinnostusta kehyskuntien asuntoihin ylläpitää pääkaupunkiseudun kohonnut hintataso, hän arvioi.