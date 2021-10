Asuntokauppa syyskuussa lähes ennätysvilkasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistömaailman mukaan ylilyöntejä kauppahinnoissa nähdään vähemmän, kun asuntokauppa muuttuu tarvepohjaiseksi.

Spekulaatiot asuntokaupan rauhoittumisesta syksyä kohden eivät toteutuneet, vaan syyskuussa tehtiin asunto- ja kiinteistökauppoja vielä enemmän kuin elokuussa.

Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma kertoo tehneensä syyskuussa yli 1 213 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa.

Tällä kauppamäärällä juuri päättynyt syyskuu nousee käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kaupan kymmenen vuoden vertailussa toiseksi parhaaksi. Edelle menee vain viime vuoden syyskuu, jolloin tehtiin 1 279 kauppaa.

Myös vuokraustoimeksiannoissa nähtiin toiseksi paras syyskuu kymmeneen vuoteen.

– On selvä, että korona-ajan rajoitteiden päättymisen myötä ihmisten huomio alkaa kohdistua muihinkin asioihin kuin kotiin, ja se on hyvä asia. Syyskuun luvut osoittavat, että asuntoja kuitenkin vaihdetaan aktiivisesti, mutta ylilyöntejä kauppahinnoissa tai ylinopeita päätöksiä näemme oletettavasti jatkossa vähemmän. Tilalla on terveesti tarvepohjainen asuntokauppa, Kiinteistömaailman analyytikko Tony Korkala näkee.