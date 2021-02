Asuntokauppa kuumenee – KL: Myyntiajat mitättömiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välittäjän mukaan asuntoja on mennyt kaupaksi yli hintapyynnön yllättävän paljon.

Asuntokauppa on lisääntynyt viime viikkoina, Kauppalehti kertoo. Kysyntä on ollut niin vilkasta, että kohteiden niukkuus on noussut ongelmaksi.

– Ostovoima on korkealla ja korot matalalla. Tarjonta on niukkaa ja myyntiajat ovat lyhentyneet mitättömiksi, kiinteistöjä välittävän Habitan toimitusjohtaja Mika Pärssinen tiivistää KL:lle.

Kauppalehden mukaan Helsingissä vanhojen asuntojen kauppa kasvoi tammikuussa 8,2 prosenttia ja Espoossa 6,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähtynä. Samanlaista kysynnän kasvua on havaittavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Pärssisen mukaan on myös havaittavissa, että ihmiset ovat valmiita maksamaan asunnoista ”kovia hintoja”.

– Moneen kotiin on tarjolla enemmän kuin kolme ostajaehdokasta, joten asunnon hinta saattaa nousta kilpajuoksussa. Pääkaupunkiseudulla yllättävänkin moni kohde menee kaupaksi yli hintapyynnön.