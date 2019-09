Yle: Asuntokauppa hidastuu, asunnot odottavat ostajiaan jopa vuosia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntoja on rakennettu enemmän kuin väkiluku on kasvanut.

Rakennusteollisuuden kokoamista tilastoista käy ilmi, että valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä on kasvanut selvästi viime vuodesta, mutta samalla uudisasuntoja on myyty 11 prosenttia vähemmän. Yksittäisiä asuntoja saatetaan myydä jopa vuosia. Asiasta uutisoi Yle.

Vuosia tyhjänä olleet uudet asunnot ovat kuitenkin ekonomisti Jouni Vihmon mukaan yksittäistapauksia. Tällöin syynä voi olla ennakkosuunnittelun epäonnistuminen tai asunto voi olla liian iso tai väärän mallinen. Asunto voi myös olla tehty väärään aikaan tai väärään paikkaan.

Pellervon taloustutkimuksen mukaan esimerkiksi Joensuussa, Seinäjoella ja Rovaniemellä asuntoja on rakennettu enemmän kuin väkiluku on kasvanut. Vihmon mukaan tästä ei voida kuitenkaan vielä päätellä, että asuntoja olisi rakennettu liikaa. Kaupungeissa voi aina olla tarpeita, joiden takia asuntojen rakentaminen on järkevää.

– Suomessa rakennusliikkeet myös seuraavat hyvin tarkasti kohteidensa kannattavuutta, mikä vaikuttaa heti rakennuslupien määrään, Vihmo toteaa.

Kannattavuuden seuraaminen näkyy tällä hetkellä esimerkiksi siinä, että samalla kun valmiina myytävien asuntojen määrä on kasvanut, on rakennuslupien määrä romahtanut. Tulevina vuosina asuntorakentamisen tahti tuleekin siis hiipumaan.