Asuntojen kauppa hiljaista syrjäseuduilla

Koronasta huolimatta asuntomarkkinat toimivat viime vuonna suurissa kaupungeissa.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehty vanhojen asuntojen kaupan arvo kasvoi viime vuonna viisi prosenttia 12,3 miljardiin euroon, kerrotaan Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton asuntomarkkinakatsauksessa.

Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin silti vain 32 135, mikä oli hieman edellistä vuotta vähemmän. Kaikkien välityskohteiden eli asuntojen, loma-asuntojen, tonttien ja liiketilojen kauppamäärien kasvu oli kuitenkin kolme prosenttia.

Liiton toimitusjohtajan Annukka Mickelssonin mielestä kaupan kokonaiskasvun määrä on ilahduttava, ja koronavuodelle tulos on loistava. Samaan aikaan on kuitenkin nähtävissä eriarvoistumista.

– Kauppa käy hyvin suurissa kaupungeissa ja niiden kehyskunnissa, mutta tilastostamme on nähtävissä hiljaisuus syrjäseuduilla. On todellinen huoli, että tapa kasvattaa varallisuutta oman kodin muodossa murenee, kun hiljenevillä alueilla sijaitsevaa kotia ei välttämättä saada kaupaksi, Mickelsson toteaa tiedotteessa.

Hän pohtii, voisiko syrjäseutujen asukkaille antaa tukea asunnonvaihtoon, niin että kaikki voisivat asua tarpeitaan vastaavassa kodissa läpi elämän. Asuntojen vaihdantaa edistäisi hänen mielestään myös varainsiirtoverosta luopuminen.

Koronapandemia romahdutti huhti-toukokuussa kauppamääriä lähes kolmanneksella, mutta katsauksen mukaan kauppamäärät normalisoituivat koko maassa kuluttajien luottamuksen palauduttua kesän korvalla.

Alkusyksyllä liiton jäsenyritykset ilmaisivat huolensa myyntikohteiden pulasta. Joulukuussa myytiin koko maassa lähes 5400 asuntoa, mikä on yli 30 prosenttia viime vuoden joulukuuta enemmän.

Koko viime vuonna loma-asuntojen myynti kasvoi edellisestä vuodesta yli 35 prosenttia 1300 kauppaan. Vanhoja rivitaloasuntoja myytiin 16 045, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanhojen omakotitalojen kauppaa käytiin yli kolme prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 15 543.

Uusien asuntojen kauppa väheni kiinteistönvälitysalan tilastoissa kuusi prosenttia edellisestä vuodesta, asuntoja myytiin koko vuonna yhteensä 9943, joista 7870 oli kerrostaloasuntoja. Uusien asuntojen kauppojen arvo pysyi edellisvuoden luvuissa eli 2,6 miljardissa eurossa.

Uudiskohteita oli parhaiten myynnissä Uudellamaalla, 5483 asuntoa. Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla uudiskohteiden myynti supistui noin 10 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 30 prosenttia.

Yhtiölainojen osuudet uusissa kohteissa vaihtelivat Lapin 67 prosentista Pohjois-Karjalan 54 prosenttiin. Koko maan keskiarvo oli edellisen vuoden tasolla 58 prosentissa.