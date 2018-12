Asuntojen hintojen merkkipaalu kaatui taas Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenentuhannen euron raja neliöhinnoissa on ylitettu tänä vuonna entisessä työläiskaupunginosassakin.

Helsingin Kalliossa on Kauppalehden mukaan ylitetty haamuraja, kun yksiöstä on maksettu kymppitonni neliöltä. Lehti kertoo, että asuntokauppoja seuraavan Asuntojen hintatiedot -palvelun mukaan Kalliossa on myyty vuonna 1927 rakennetusta talosta tänä vuonna 19 neliön tyydyttäväkuntoinen yksiö 190 000 eurolla.

Tämä ei kuitenkaan ole vielä koko Helsingin huippuluku. Ullanlinnassa kalleimmasta yksiöstä on maksettu miltei 12 000 euroa. 25 neliön asunnon hinta nousi yli 300 000 euroon.

Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli Helsingissä 4 195 euroa. Vanhojen asuntojen hinnat kaupungissa nousivat ennakkotietojen mukaan lokakuussa neljä prosenttia vuodentakaisesta. Hinnat pysyivät kuitenkin ennallaan verrattuna edelliseen kuukauteen.

Tärkeänä syynä asuntojen koviin hintoihin Helsingissä pidetään asuntotarjonnan vähäisyyttä jatkuvasti kasvavaan kysyntään nähden. Viime vuosien kiivas uudisrakentaminenkaan ei ole tuonut tilanteeseen ratkaisevaa helpotusta.

Professori Mari Vaattovaaran mielestä rakentaminen painottuu Helsingissä liikaa uusiin alueisiin ja täydennysrakentamista tehdään aivan liian vähän. Hän kertoo Kauppalehdelle laskeneensa, että pääkaupunkiseudulle mahtuisi Etu-Töölön asukastiheydellä ihmisiä 5,4 miljoonaa, mikä on Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan koko Suomen asukasluku 2060-luvulle tultaessa.

Hänen mielestään tilaa on, mutta sen saaminen käyttöön vaatisi rohkeaa uudelleenkaavoitusta sekä kaupunkitilan uudelleenarviointia ja kehittämistä.

Rakennuslehden selvityksen mukaan Helsingissä käytetyt asunnot ovat kallistuneet tällä vuosikymmenellä 30,2 prosenttia, kun taas uudet asunnot vain 26,1 prosenttia.

Muualla maassa tapahtunut kehitys eroaa lehden mukaan rajusti pääkaupunkiseudun tilanteesta.

Viime kevään tietojen mukaan pääkaupunkiseudulla vanha asunto maksaa 64,3 prosenttia uuden hinnasta, kun se maksoi 63,5 prosenttia vuonna 2010. Muualla maassa vanha asunto maksaa keskimäärin enää vain 44,8 prosenttia uuden asunnon hinnasta, kun vuosikymmenen alussa se maksoi 62,3 prosenttia uuden asunnon hinnasta.