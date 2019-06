Asuntoja korjattiin 6,3 miljardilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut pysyivät viime vuonna kerrostaloissa lähes ennallaan, mutta nousivat rivitaloissa.

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,3 miljardilla eurolla viime vuonna. Yhteenlasketut korjauskustannukset nousivat 1,5 prosenttia vuoden 2017 tasosta ja ne ovat kasvaneet 9,8 prosenttia vuodesta 2013.

Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,4 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,2 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 720 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,7 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 510 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 420 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa 41,7 euroa neliötä kohden. Rivitaloissa kustannuserä neliötä kohden oli 30,3 euroa ja omakotitaloissa 25,2 euroa.

Asunto-osakeyhtiöille tehdyn kyselyn mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kattoremontti ja julkisivuremontti on suunnitteilla 20 prosentilla vastaajista. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 18 prosentilla. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 16 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 13 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Kerrostalojen asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 4,83 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa, pysyen lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Hoitokuluista 22,4 prosenttia meni lämmitykseen. Korjauksien osuus hoitokuluista oli 21,1 prosenttia ja vedenkäytön 8,1 prosenttia. Rivitalojen osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,62 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa, kasvua noin 6,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kerrostaloasuntojen osakeyhtiöiden pääasiallisen tulonlähteen muodostivat hoitovastikkeet, jotka pysyivöt viime vuonna edellivuoden tasolla keskimäärin 3,96 euroa neliöltä kuukaudessa.

Hoitovastikkeiden osuus yhtiöiden varsinaisista tuotoista oli 84,1 prosenttia. Vuokrien osuus oli 5,5 prosenttia ja käyttökorvausten 9,6 prosenttia. Kaikkiaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden tuotot nousivat 0,6 prosenttia vuodesta 2017.