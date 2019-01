Asuntohintojen lievä lasku ei pankin mielestä ole katastrofi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omaan asuntoon säästämisen edullisuuden huomaa viimeistään silloin, kun asuntovelka on maksettu.

Säästöpankkiryhmä arvioi, että tänä vuonna näköpiirissä ei ole merkkejä asuntokaupan selvästä vilkastumisesta tai kauppamäärien laskun jatkumisesta. Ryhmän mukaan suurin osa suomalaisista haluaa omistaa kotinsa, vaikka yleisessä talouskehityksessä on epävarmuutta ja vuokralla asuminen yleistyy.

Säästöpankkiryhmän pääekonomistin Timo Vesalan mukaan omistusasuminen tulee muuttovoittoalueilla edelleen pääsääntöisesti selvästi edullisemmaksi kuin vuokralla asuminen.

– Vaikka asuntojen hinnat jonkin verran laskisivatkin, omistusasumisesta kertyvä asuntotulo kompensoi hintojen laskua. Omaan asuntoon säästämisen huomaa konkreettisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun asuntovelka on maksettu pois. Silloin monet voivat nauttia tilavasta asumisesta hyvällä paikalla ja kohtuullisilla asumismenoilla, Vesala muistuttaa tiedotteessa.

Viime vuonna uusia asuntoja myytiin 8,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017, ja vanhojen asuntojen kauppa laski 2,9 prosenttia. Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kuitenkin uskoo, että asuntomarkkinoilla tapahtuu nyt ensiasunnon ostajia ja kodinvaihtajia palveleva muutos.

– Se porukka, joka on suunnitellut asunnonvaihtoa jo pitkään, on vihdoinkin alkanut aktivoitua. Myös vanhoja perheasuntoja on tullut enemmän myyntiin. Voi vain toivoa, että makrotalouden sykli ja yleiset olosuhteet pysyvät riittävän hyvinä ja ihmiset uskaltavat tehdä osto- ja vaihtopäätöksiä, hän toteaa.

Hintojen lievä laskukaan ei hänen mielestään ole katastrofi, vaan se helpottaa ensiostajan tilannetta. Asunnonvaihtajalle puolestaan on tärkeää, että välirahan määrä pysyy suunnilleen ennallaan.

– Sijoittajat ovat poistumassa markkinoilta, ja uudiskohteiden tarjonta on vihdoinkin monipuolistunut. Tarjolle on tullut myös isompia perheasuntoja, jotka eivät sijoittajia kiinnosta, Rantanen kertoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että myönteisistä merkeistä huolimatta epävarmat ajat jatkuvat asuntomarkkinoilla niin kauan, kun ilmassa on yleiseen talouskehityksen ja globaaliin politiikkaan liittyviä uhkia ja kysymysmerkkejä.

Asuntojen kauppamäärien ja neliöhintojen kehityksen ennustaminen on Rantasen mielestä nyt poikkeuksellisen haasteellista.