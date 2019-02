Asunto jää ostamatta – velka ei houkuta tai tulot eivät riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tyypillisiä syitä asunnon ostamatta jättämiseen ovat tulojen pienuus, riittämättömät vakuudet ja velan kaihtaminen.

OP:n talousasioita kartoittavaan kyselytutkimukseen vastanneista 45 prosenttia kertoi, ettei omista asuntoa. Näiltä vastaajilta kysyttiin syytä siihen, miksi he ovat jättäneet asunnon ostamatta. Liki joka neljäs eli 22 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei heillä ole riittävästi tuloja asuntolainan maksamiseen.

– Asuntojen hinnat ovat kehittyneet tällä vuosikymmenellä maltillisemmin kuin palkansaajien ansiot, vaikka tilanne toki vaihtelee. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muuta maata nopeammin, OP:n senioriekonomisti Henna Mikkonen arvioi.

Joka viides eli 21 prosenttia kertoi, ettei halua suurta velkaa. 35–44-vuotiaiden ikäluokasta velkaa kaihtoi jopa 27 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

– Nuorilla ikäluokilla tulokehitys on ollut keskimääräistä vaisumpaa, mikä saattaa tehdä heistä varovaisia. Kaikkea velkaa ei kuitenkaan kannata pelätä. ”Hyvä” velka mahdollistaa varallisuuden kasvattamisen ja parantaa kotitalouden tilannetta pitkässä juoksussa, Mikkonen sanoo.

Vastaajien tuli annetuista vastausvaihtoehdoista valita ensisijainen syy siihen, miksi asunto on jäänyt ostamatta. Vastaajista 13 prosenttia ilmoitti syyksi riittämättömät vakuudet. 13 prosenttia vastasi, ettei vain ole kiinnostunut asunnon omistamisesta. Asuntojen hintojen laskuun uskoi vain kuusi prosenttia vastanneista.

– Tämä on yllättävääkin ottaen huomioon, kuinka paljon asuntomarkkinoiden eriytymisestä mediassa puhutaan. Harvaan asutuilla seuduilla on syytä varautua myös asuntojen hintojen laskuun. Kannattaa siis kerryttää asunnon ohella myös muuta varallisuutta, jos siihen on mahdollisuutta, Mikkonen toteaa.

Vastaajista seitsemän prosenttia kertoi haluavansa olla vapaa liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Vain harva kertoi jättäneensä asunnon ostamatta vaihtaakseen asuinpaikkakuntaa (3 %) tai siksi, että on epävarma tulotasonsa säilymisestä (3 %). Pieni osa (2 %) koki asunnosta olevan liikaa vaivaa.

Joka kymmenes vastaaja ei osannut antaa mitään erityistä syytä siihen, miksi asunto on jäänyt ostamatta.

Kyselyyn vastasi heinä-syyskuussa noin 1 500 iältään 18-79-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 680 ilmoitti asuvansa muualla kuin omistusasunnossa. Kyselyn teki OP:n toimeksiannosta Kantar TNS.