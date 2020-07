Asunnottomia hotelleihin – syntyi koronasekasorto

Suurkaupungin ohjelman kerrotaan menneen täysin pieleen.

Asunnottomien sijoittaminen hotelleihin on aiheuttanut koronakaaoksen Yhdysvaltain San Franciscossa.

Kaupunki teki kesän alussa päätöksen sijoittaa noin 5000 asunnotonta koronaviruksen tyhjentämiin hotelleihin. Tarkoituksena oli hillitä epidemian leviämistä tarjoamalla tiloja, jotka mahdollistavat sosiaalisen etäisyyden pitämisen.

City Journal kuvailee kaupungin ohjelmaa ”täydeksi katasfrofiksi”. Se teki ongelmista vain entistä pahempia, ”suunnilleen yhtä pahoja kuin voi kuvitella, vain eksponentiaalisesti pahempia”.

– Puhutaan huumeiden täyttämistä juhlista, yliannostuksista, kuolemista, ihmisten pahoinpitelystä. Pakottamisesta seksuaalisiin tekoihin. Tilanne on sekasorto. Se on todella paha ja sen täytyy loppua.

Hotelleille kodittomien sijoituksesta maksettu korvaus on lähes 200 Yhdysvaltain dollaria yöltä. Kaupunki tarjoaa sijoitetuille hoito-, terveys- ja siivoustarvikkeita, kolme päivittäistä ateriaa sekä vaatteiden ja liinavaatteiden pesulapalvelun. Hyvän tarjouksen uskottiin kattavan mahdolliset hotelleille koituvat vahingot.

– Ihmiset eivät vain ole kauhistuneita, vaan traumatisoituneita siitä, mitä he näkevät. Patjoissa on ulostetta ja verta, lattioilla on sairaalarannekkeita. Se, mitä ihmiset näkevät, on niin kauheaa, että he kävelevät ulos ja sanovat, etteivät halua mennä sinne takaisin.

City Journalin tietojen mukaan päihderiippuvaisille on mahdollistettu myös kannabiksen, metadonin ja alkoholin saanti. Metadoni on synteettinen opioidi. Toimista vastaa Yhdysvaltain terveysministeriö.