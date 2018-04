Asunnottomat tarvitsevat myös tukipalveluja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asunnottomuuspolitiikka ei Ehyt ry:n selvityksen mukaan ole vielä täysin kestävällä pohjalla.

Riikka Perälä Ehyt ry:stä on selvittänyt asunnottomuudesta kärsineiden palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinputoamistilanteita niissä asumisyksiköissä, joissa noudatetaan Asunto ensin -politiikkaa.

Asunto ensin -asumisyksiköt ovat mahdollistaneet oman asunnon niille pitkäaikaisasunnottomille, joille on ollut vaikeinta löytää sopivaa asumismuotoa esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi. Samalla asumisyksiköihin on Perälän mukaan muodostunut väliinputoamistilanteita, joissa heikkokuntoisimpien tuki on vaarassa jäädä pelkän asumisen varaan.

Perälän mukaan päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita ei välttämättä nähdä palvelujärjestelmässä laissa määriteltyinä erityisen tuen tarpeessa olevina asiakkaina.

– Epäonnistuneita palvelukontakteja, kuten hoidon keskeytyksiä tai myöhästymistä palveluista, selitetään omalla valinnalla. Osalla asiakkaista on kuitenkin suuria elämänhallinnan vaikeuksia, mikä vaikeuttaa asioimista, hän kertoo tiedotteessa.

Asunnottomuuspolitiikka ei Perälän mielestä ole hyvistä tuloksistaan huolimatta vielä täysin kestävällä pohjalla. Asuntojen lisäksi tarvitaan asumista ja asiakkaiden elämänhallintaa pitkäjänteisesti tukevia palveluja.

– Yksi ratkaisu asunnottomuuteen liittyviin ongelmiin olisi kehittää systemaattisia palvelupolkuja ja -malleja niille, joilla palveluiden käyttö on kaikkien kaoottisinta ja haastavinta. Valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ei tarkoita, ettei voi auttaa ja tukea, hän toteaa.

Perälä on Ehyt ry:n päihdeasiamiestoiminnan kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattori.