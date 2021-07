Asumistaidot hukassa? Iso lasku voi yllättää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asumisen taitojen puute voi johtaa pahimmillaan kalliiseen vahinkoon.

Pahimmat kompastuskivet liittyvät keittiöön ja kylpyhuoneeseen, joissa vakavimmillaan syntyy vesivahinko.

Potentiaalisia vesivahingon aiheuttajia ovat tukkoon mennyt lattiakaivo, pesukoneet ja jääkaappi ja liian täyteen ahdettu allaskaappi, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo.

– Lattiakaivo pitää puhdistaa hiuksista ja muusta liasta tarpeeksi usein. Jos se tukkeutuu, vesi voi suihkun aikana ehtiä kylpyhuoneen ulkopuolelle ja aiheuttaa vahinkoa, hän sanoo.

Jos allaskaappiin työntää liikaa tavaraa, voivat perällä olevat putket mennä pois paikoiltaan. Mikäli vesi tihkuu piilossa pikkuhiljaa, voi vahinkoa paljastua vasta, kun on liian myöhäistä. Siksi allaskaappiinkin olisi hyvä kurkistaa aika ajoin, Koro-Kanerva muistuttaa.

Pesukoneissa pitää aina huomioida tulppaus. Etenkin keittiön astianpesukone voi vuotaessaan aiheuttaa vahinkoa. Muuttotilanteessa pitää olla tarkkana, että pesukoneen johto tulpataan asianmukaisesti, jotta vesi ei pääse vuotamaan tyhjässä asunnossa.

– Muuttaessa myös jääkaappi pitää sulattaa huolella ja ajan kanssa, eikä niin, että vedetään viimeisenä johdot seinästä ja jätetään se yksinään sulamaan, Koro-Kanerva sanoo.

Puutteellinen loppusiivous aiheuttaa riitoja

Isännöintiliiton viimevuotisen asumisen taitoja kartoittaneen kyselyn mukaan nuoria askarruttavat eniten asumisen vastuisiin, vahinkoihin ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Se ei ole ihme, sillä ne eivät ole itsestään selviä monille aikuisillekaan.

– Kaikki eivät ymmärrä, että huolimattomuudella aiheutettu vahinko voi pahimmillaan jäädä kokonaan omasta kukkarosta maksettavaksi, ja joskus voi joutua korvaamaan naapurillekin aiheutunutta haittaa. Jos esimerkiksi vesivahinko on levinnyt omasta kodista muihinkin asuntoihin, voidaan puhua kymmenistä tuhansista euroista. Se on iso summa maksettavaksi ilman vakuutusta, Koro-Kanerva sanoo.

Pienemmätkin summat voivat aiheuttaa eripuraa ja harmia. Puutteellinen loppusiivous on useimmiten vuokrasuhteissa vakuuden pidättämisen syy, ja näitä tapauksia ratkotaan Kuluttajariitalautakunnassa asti.

Muuttosiivouksesta puhutaan usein asunnon vuokraamisen yhteydessä, mutta myös asuntokaupoilla ostaja voi olettaa, että asunto on siisti sinne muuttaessa.

– Tietysti jokaisella on oma käsitys siitä, mikä on siisti, mutta kyllä asuntoa pitäisi siivota asumisen aikana ja se pitäisi jättää siivotuksi, kun muuttaa pois. Se tarkoittaa esimerkiksi, että kaikki pinnat on puhdistettu ja tahrat poistettu, kalkkipinttymät ja muu lika pesty kylpyhuoneesta huolella ja keittiössä rasvainen uuni puhdistettu kunnolla sisältä ja ulkoa, Koro-Kanerva sanoo.