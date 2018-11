”Suomen asumiskoe: Rikkaat ja köyhät samalla alueella”

Dagens Nyheter kertoo Helsingin kaupunginosasta, johon on haluttu keskenään erilaisia asukkaita.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter kertoo jutussaan Jätkäsaaren kaupunginosasta eteläisessä Helsingissä otsikolla ”Asumiskoe Helsingissä – sekoittaa rikkaat ja köyhät”.

Jutussa kerrotaan kaupunginosassa vuokralla asuvasta Miro Jeskasesta. Hän asuu vuokratalossa, jonka asukkailla saa olla korkeintaan 5000 euron tulot. Jutun mukaan tavoitteena on, että pienituloisilla olisi varaa asua alueella.

− Jätkäsaaren kaupunginosa on kenties pääesimerkki siitä, miten Helsingissä on pyritty rakentamaan keskustan lähelle mielellään sosiaalisesti sekoittaen. Kun kaupunginosa valmistuu, 30 prosenttia rakennuksista on asumisoikeusasuntoja, joita kaupunki arpoo, 45 prosenttia myydään vapailla markkinoilla ja 25 prosenttia asunnoista on säänneltyjä vuokra-asuntoja, jutussa sanotaan.

− Ajatuksena on, että Jätkäsaaren koulua käyvät lapset tapaavat lapsia mahdollisimman laajasti eri yhteiskuntaryhmistä, Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) sanoo jutussa.

Helsinki on Dagens Nyheterin mukaan viime aikoina ollut erityisen aktiivinen pyrkimään sosiaaliseen sekoittumiseen uusilla alueilla.

− Samankaltaisia pyrkimyksiä on muun muassa Kööpenhaminassa ja Wienissä. Me olemme onnistuneet edistämään tätä. Poliittiset olosuhteet ovat olleet suotuisat, Anni Sinnemäki sanoo.