Asuminen Helsingissä kallistuu hurjaa vauhtia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunki on maan ylivoimainen ykkönen asumisen kustannusnousussa.

Kiinteistöverot ja muut kuntakohtaisesti määrittyvät asuinkiinteistön maksut nousivat 2015-2020 yhteensä 18,1 prosenttia. Kustannusten kasvu on koko maassa ylivoimaisesti suurin jo muutenkin kalliissa Helsingissä, kertoo Kiinteistöliitto.

Suurista kaupungeista seuraavaksi eniten asuminen kallistui Espoossa 12 prosentin nousulla. Vantaalla kustannusten nousu jäi kuuteen prosenttiin eli alle maan keskiarvon, joka oli 7,2 prosenttia.

– Helsingissä kiinteistöverot ja kaukolämpö ovat suurimmat tekijät kustannusnousussa. Viiden vuoden jaksolla kaukolämpö on kallistunut Helsingissä 24 prosenttia. Viime vuonna tilanne vaikutti vielä pahemmalta, joten toivottavasti tämän vuoden laskevalle hintatrendille tulee jatkoa, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Kymmenen suurimman kaupungin listassa keskimääräinen nousu oli 0,6 prosenttia viime vuodesta. Helsinki jatkaa suurimpien kaupunkien listan kärjessä kaukolämmön ja sähkön vertailukustannusten laskusta huolimatta.

Helsingin kustannukset neliötä kohden kuukaudessa ovat tänä vuonna 3,03 euroa, kun keskiarvo on 2,77 euroa.

Suurimmista kaupungeista edullisimmat lukemat ovat Oulussa ja Vantaalla. Oulussa kustannukset neliötä kohden ovat kuukaudessa 2,45 euroa sekä Vantaalla 2,56 euroa.

Kiinteistöliitto on verrannut vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.