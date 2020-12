Asukas sai koronatartunnan todennäköisesti kerrostalossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pieksämäen kaupunki muistuttaa asukkaita turvaetäisyyksistä rappukäytävissä ja roska-astioilla.

Pieksämäen kaupunki tiedottaa, että kaupungissa todettiin tiistaina yksi uusi koronatartunta. Kaupungin tiedotteen mukaan on todennäköistä, että tartunta saatiin kerrostalosta, jossa tartunnan saanut asuu.

Muita asukkaita on tiedotettu mahdollisesta altistumisesta. Heitä on kehotettu seuraamaan mahdollisten oireiden ilmaantumista, jolloin on syytä hakeutua koronatestiin.

− Kaikkien on hyvä muistaa käsienpesu ja desinfiointi kotoa lähtiessä ja kotiin palatessa. Turvaväleistä kannattaa huolehtia myös rappukäytävässä ja roska-astioilla käydessä. Jos turvaetäisyyksiä ei ole mahdollista pitää, on suositeltavaa käyttää maskia, tiedotteessa todetaan.