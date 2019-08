Asuinkelvottomat saaret hiertävät Etelä-Korean ja Japanin välejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aluekiista heikentää maiden kauppa- ja sotilassuhteita.

Etelä-Korean ja Japanin välit ovat kiristyneet pienen Dokdo-saariryhmän takia, kirjoittaa The New York Times. Saaret ovat kuuluneet Etelä-Korealle 1950-luvulta alkaen, mutta myös Japani vaatii pitkälti asuinkelvottomia saaria itselleen. Sunnuntaina Etelä-Korean armeija aloitti saarilla perinteiset sotaharjoitukset, jotka Japani on tuominnut provokaationa.

Maiden välit ovat nyt kireämmät kuin vuosikausiin. Torstaina Etelä-Korea irtisanoi sotilastiedustelusopimuksensa Japanin kanssa, mitä ennen Japani oli asettanut Etelä-Korealle vientipakotteita. Pakotteet ovat johtaneet Japanin vastaisiin mielenilmaisuihin Etelä-Koreassa.

Aluekiista on siten jättänyt vahvat jälkensä maiden kauppa- ja sotilassuhteisiin. Historia ja historialliset aluekiistat ovat pitkään rasittaneet maiden välejä, sillä Etelä-Koreassa Japanin vuosikymmeniä kestänyt miehitys on yhä kipeä aihe.

Japanin ja Etelä-Korean suhteiden heikentymisellä on myös laajempi geopoliittinen merkityksensä, New York Times arvioi. Yhdysvallat on viime vuosina kannustanut maita läheisempään yhteistyöhön ennen kaikkea Pohjois-Korean, Kiinan ja Venäjän vaikutusvallan torjumiseksi alueella. Nyt tämä yhteistyö näyttää ainakin toistaiseksi katkenneen.