Asuinalueiden etninen eriytyminen lisääntymässä

Syntyperä määrittelee usein lapsen asuinalueen Helsingin, Tampereen ja Turun seudulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimuksen mukaan asuinalueiden etninen eriytyminen on kaupunkiseuduilla edelleen vähäistä, mutta lisääntymässä.

Lapsilla etninen eriytyminen on vahvempaa kuin työikäisellä väestöllä.

– Lasten voimakkaampi eriytyminen saattaa kertoa siitä, että etenkin suomalaistaustaiset lapsiperheet muuttavat pois alueilta, joilla asuu paljon ulkomaalaistaustaisia, kertoo tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen THL:stä.

Tutkimuksen mukaan asuinalueiden etninen eriytyminen on lisääntynyt hieman kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla ja vahvinta se on Turun alueella. Tulotason mukainen eriytyminen on puolestaan vahvistunut Turun ja Tampereen seuduilla.

– Etninen ja tulotason mukainen eriytyminen seuraavat osin toisiaan, mutta eivät ole täysin päällekkäisiä ilmiöitä, Kauppinen sanoo tiedotteessaan.

Myös erot työikäisten asuinoloissa ovat kasvaneet hieman. Pienituloiset asuvat kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla aiempaa harvemmin omistusasunnossa. Suurituloilla omistusasuminen on puolestaan lisääntynyt.

Keskuskaupungeissa eli Helsingissä, Tampereella ja Turussa myös keskituloiset asuvat yhä harvemmin omistusasunnossa. Eniten omistusasuminen on vähentynyt Helsingissä ja Tampereella.

– Erojen kasvu omistusasumisessa saattaa johtua asumisen kallistumisesta näillä seuduilla. Valinnanvaran vähentyminen asunnon suhteen voi puolestaan vahvistaa alueellista eriytymistä, Kauppinen sanoo.

THL:n tutkimus käsitteli sosiaalista kestävyyttä Helsingin, Tampereen ja Turun seutukunnissa vuosina 2005-2014. Se painottui asumiseen, segregaatioon eli alueelliseen eriytymiseen ja tuloeroihin.