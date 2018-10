Mitä astronautille sanottiin? Esitti oudon anteeksipyynnön

Eläköitynyt amerikkalaisastronautti Scott Kelly pyytää anteeksi Winston Churchillia koskevaa kommenttiaan. Kelly siteerasi viikonloppuna Britannian entistä pääministeriä ja tituleerasi tätä merkittäväksi johtajaksi.

− Yksi modernien aikojen mahtavimmista johtajista, Sir Winston Churchill sanoi: ”voitossa, jalomielisyys”. Epäilen, että nuo ajat ovat ohi, Scott Kelly kirjoitti Twitterissä.

Sunnuntaina Kelly twiittasi uudelleen pyytäen anteeksi kommenttiaan.

− Ei ollut tarkoitus loukata siteeraamalla Churchillia. Pyydän anteeksi. Menen ja sivistän itseäni lisää hänen hirmuteoistaan, rasistisista näkemyksistään, joita en tue. Pointtini on, että meidän tulee olla yhdessä yhtenäinen kansakunta. Me olemme kaikki amerikkalaisia. Sen pitäisi mennä puoluepolitiikan yli, Scott Kelly kirjoitti.

Maanantaina hän oli saanut anteeksipyyntöönsä yli 5 000 kommenttia. Kommentoijat ihmettelevät Kellyn anteeksipyyntöä historian merkkihenkilöltä. Kommenteissa epäillään, että Churchill-sitaatin arvostelu oli verkkotrollien aalto.

One of the greatest leaders of modern times, Sir Winston Churchill said, “in victory, magnanimity.” I guess those days are over.

So sorry you felt the need to apologize for referencing a great man. Yes, do more research and then speak with courage.

— Evan Sayet (@EvanSayet) October 8, 2018