Astronautit ihmeissään: Syömme kylmää pizzaa avaruudessa

Neljästä siviilistä koostuneen, korkealla avaruudessa käyneen Inspiration4-aluksen miehistö twiittasi maailmalle tiedoksi heidän ruokalistansa. Se kertoi, mitä syötävää maata kiertävillä oli tarjolla.

Varsinaisten ruokalajien joukossa näkyy esimerkiksi pasta bolognesea, Välimeren lammasta, pastaa ja lihapullia, tortilloja ja kuivalihaa. Tarjolla oli paljon naposteltavaa ja voileipiä, kahvia ja teetä.

– Emme voi uskoa että syömme kylmää pizzaa avaruudessa. Se on merkillistä!, astronautit kirjoittivat.

SpaceX-yhtiön Elon Musk on nyt vastannut heille.

– Anteeksi että se oli kylmää! Dragonilla (alus) on ensi kerralla ruoanlämmitin & ilmainen wifi :), Elon Musk virnuilee.

– Ei valittamista. Ruoka oli loistavaa, astronauttien komentaja Jared Isaacman vastaa.

Here’s a quick checklist of what the #Inspiration4 crew is enjoying in space: pic.twitter.com/0doQGh7iS1

