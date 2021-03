Astra Zenecan rokote tehoaakin myös vanhuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäonninen brittirokote sai tuoreesta tutkimuksesta vaihteeksi hyviä uutisia.

Astra Zenecan koronarokote tehoaa myös yli 65-vuotiaisiin, kertoo tuore tutkimus.

– Löytömme vahvistavat aikuispopulaatioissa aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset, mutta on jännittävää havaita ensimmäistä kertaa, että samanlaisia tuloksia saadaan myös yli 65-vuotiaiden keskuudessa, sanoo Rochesterin yliopiston lääketieteen professori Ann Falsey.

Tutkimuksen tekivät yhdessä lääkeyhtiö Astra Zeneca, Rochesterin yliopisto ja Columbian yliopisto. Kokeisiin osallistui runsaat 32 000 vapaaehtoista Yhdysvalloissa, Chilessä ja Perussa. Heistä noin 60 prosenttia kuului riskiryhmiin jonkin sairauden vuoksi. Yhteensä 141 ihmistä sai koronaviruksen oireita rokotuksen jälkeen.

Noin viidesosa kokeisiin osallistuneista oli yli 65-vuotiaita. He saivat kaksi annosta Astra Zenecan rokotetta, ja annosten väli oli neljä viikkoa. Tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaat saivat yhtä vahvan suojan kuin nuoremmat ikäryhmät.

Tutkimuksessa todetaan, että Astra Zenecan rokote tarjoaa 79 prosentin suojan koronavirusta vastaan ja 100 prosentin suojan taudin vakavaa muotoa vastaan.

Useat maat eivät rokota yli 65-vuotiaita kansalaisiaan Astra Zenecan rokotteella. Syynä on se, ettei ole ollut varmuutta siitä, että rokote tarjoaa heille suojan koronavirusta vastaan. Suomikin linjasi aluksi, että Astra Zenecaa käytetään vain nuorempien ikäryhmien rokottamiseen, mutta maaliskuun alkupuolella sitä päätettiin antaa myös iäkkäämmille.

Astra Zenecan rokote on kahden viime viikon aikana herättänyt huolta myös sen vuoksi, että rokotteen on epäilty lisäävän veritulppariskiä. Lukuisat EU-maat keskeyttivät rokotteen käytön, kunnes Euroopan lääkevirasto EMA viime torstaina totesi, että rokote on ”tehokas ja turvallinen” ja että sen tarjoamat hyödyt ylittävät haitat.

Suomi on noudattanut omaa linjaansa: Kun muut keskeyttivät rokottamisen veritulpppariskin takia, Suomi jatkoi Astra Zenecan käyttöä. Kun EMA kertoi, että rokote on turvallinen ja muut maat jatkoivat rokotuksia, Suomi keskeytti rokotukset selvittääkseen veritulppariskin.