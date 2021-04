Astra Zenecan keskeytys jatkuu, rokotettavat loppumassa kesken

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos brittirokotetta ei anneta alle 65-vuotiaille, Suomella jää puolitoista miljoonaa rokotetta käyttämättä.

Suomi jatkaa Astra Zenecan koronarokotteeseen liittyviä rajoituksia: sitä ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille veritulppariskin vuoksi.

Jos rajoitus jää pysyväksi, Astra Zenecan rokotteita jää Suomessa käyttämättä. Yli 65-vuotiaita kansalaisia, jotka eivät ole vielä saaneet rokotetta, on tällä hetkellä Suomessa noin 400000. Astra Zenecan rokotteita kuitenkin saapuu maahan kesäkuun loppuun mennessä noin kaksi miljoonaa kappaletta. Tästä seuraa, että puolitoista miljoonaa rokotetta uhkaa jäädä vaille kohdetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Miia Kontio sanoo, että rokotettavat loppuvat ehkä kesken.

– Jos tällä kriteerillä jatketaan, meillä ei riitä rokotettavia, Kontio sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei vielä ole päätetty, mitä mahdollisesti yli jääville rokotteille tehdään.

– Mitään suunnitelmaa rokotteiden osalta ei ole tehty. Nyt odotetaan selvitykset loppuun ja vasta sen jälkeen tehdään päätökset, sanoo STM:n ylilääkäri Sari Ekholm.

Astra Zenecan rokotteita ei anneta alle 65-vuotiaille, koska se saattaa aiheuttaa veritulppaa. Riski on tosin pieni ja tapauksia tunnetaan vain vähän, mutta Suomi noudattaa varovaisuusperiaatetta, koska ilmiö on uusi.

Suomessa on annettu 250 000 Astra Zenecan rokotetta, ja 3 ihmistä on saanut vereen hyytymiseen liittyviä ongelmia. Heistä yksi on kuollut.

Keski-Euroopassa hyytymistapauksia on todettu keskimäärin yksi sataa tuhatta rokotettua kohti. Britanniassa suhdeluku on selvästi pienempi, 1:600 000. Tutkijat selvittävät parhaillaan, mistä ero johtuu.

Jos Astra Zenecan rokotetta ei anneta nykyistä nuoremmille, Suomen rokotustahti hidastuu jonkin verran. Tavoite oli ennen keskeytystä, että kaikki yli 16-vuotiaat saavat ensimmäisen rokotteen kesä–heinäkuun vaihteeseen mennessä. Nyt raja siirtyy mahdollisesti elokuuhun. Se riippuu muiden rokotteiden saapumisnopeudesta.

– Emme ole varmoja, kuinka paljon saamme muita rokotteita Suomeen heinäkuun aikana, Kontio sanoo.

Se tiedetään jokseenkin varmasti, että kaikki suomalaiset saavat kaksi rokotetta siinäkin tapauksessa, että Astra Zenecan rokotteen käyttö keskeytettäisiin lopullisesti. Suomi on tilannut Pfizerilta 7,4 miljoonaa rokotetta ja Modernalta 2,1 miljoonaa rokotetta, ja ne tulevat maahan tämän vuoden aikana. Lisäksi Curevacin rokote hyväksytään mahdollisesti kesäkuun lopussa. Näissä kolmessa käytetään lähetti-RNA-tekniikkaa, johon ei liity samanlaista veritulppariskiä kuin adenovirukseen perustuviin rokotteisiin.

Ekholmin mukaan arviolta 4–4,5 miljoonaa suomalaista ottaa rokotteen koronavirusta vastaan.