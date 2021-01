Astra Zenecan väitetään luvanneen, että se nopeuttaa toimituksia Britanniaan

Lääkeyhtiö Astra Zeneca lupasi tammikuun puolivälissä Britannialle, että se nopeuttaa rokotetoimituksia, kertoo Irish Times -lehden toimittaja Twitterissä. Yhdeksän päivää myöhemmin yhtiö kuitenkin ilmoitti EU:lle toimitusvaikeuksista.

EU ja Astra Zeneca tekivät elokuussa sopimuksen, johon nojaten EU odotti saavansa 100 miljoonaa rokotetta maaliskuun loppuun mennessä. Marraskuussa Astra Zeneca pudotti määrän 80 miljoonaan, ja tammikuun 22. päivänä yhtiö ilmoitti, että se voi toimittaa vain 31 miljoonaa rokotetta EU:lle. Yhtiö perustelee tätä sillä, että sen Euroopan-tehtailla on toimitusvaikeuksia.

Irish Timesin toimittajan tietojen mukaan Astra Zeneca on niinkin myöhään kuin 13. tammikuuta luvannut Britannialle, että se nopeuttaa rokotetoimituksia. Astra Zenecan johtaja Tom Keith-Roach on Britannian parlamentin kuulemisessa todennut, että yhtiö lisää rokotetoimituksia ”hyvin nopeasti” ja että helmikuun puoliväliin mennessä se pystyy toimittamaan Britanniaan kaksi miljoonaa rokotetta joka viikko. Lausuntahetkellä yhtiö oli toimittanut Britanniaan 1,1 miljoonaa rokotetta.

Lisäksi Astra Zeneca ja Britannian hallitus ovat vastikään todenneet, että Britanniaan myytävät rokotteet valmistetaan Britanniassa ja EU:hun myytävät rokotteet EU:ssa. Kuitenkin vielä joulukuussa Astra Zeneca ilmoitti, että Britannian rokotteiden varsinaiset valmistuspaikat sijaitsevat Saksassa ja Hollannissa. Tämän yhtiö kertoo Reutersilla joulukuussa.

Astra Zenecan rokote ei ole vielä saanut myyntilupaa EU:ssa, mutta EU:n lääkevirasto saattaa myöntää sen perjantaina. Britanniassa rokote on jo käytössä.

Irish Timesin paljastus on herättänyt huomiota. Sitä on kommentoinut muun muassa entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.):

– Jos tämä on totta, luulen, että Astra Zeneca on vaikeuksissa.

Meanwhile, on Jan 13, AstraZeneca chief Tom Keith-Roach told a UK parliament hearing it was scaling up vaccine deliveries "very rapidly" and by mid-Feb would be able to deliver two million doses to the UK every week.

Up to that point, 1.1 mln doses had been delivered to UK.

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) January 28, 2021