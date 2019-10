ASP-säästämisen suosio kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

ASP-tilien määrä on kymmenessä vuodessa yli kuusinkertaistunut.

Finanssiala ry:n mukaan voimassaolevia ASP-tilejä on nyt yli 153 000. Vuonna 2009 niitä oli runsaat 24 000. Tileillä olevien talletusten määrä on kahdeksankertaistunut. ASP-tileillä on tällä hetkellä lähes 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2009 summa oli 128 miljoonaa.

ASP-järjestelmä on pankkien ja valtion yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea nuoren ensimmäisen asunnon hankintaa. ASP-lainaan sisältyy valtion takaama korkokatto. Valtio maksaa 70 prosenttia lainan korosta, jos korko nousee yli 3,8 prosentin.

ASP-lainan ikärajoja on lavennettu 2010-luvulla. Alaikäraja laskettiin muun muassa Finanssiala ry:n ehdotuksesta muutama vuosi sitten 15 vuoteen. Yläikäraja taas kohosi aiemmin 30 vuodesta 39-vuoteen Finanssiala ry oli tuolloinkin mukana ajamassa ikärajan nostoa.

Alle 18-vuotias saa kuitenkin säästää ASP-tilille ainoastaan omalla työllään hankkimia rahoja.

– Muun muassa tämän rajoituksen takia 15–17-vuotiaat ovat avanneet tilejä nihkeästi. Esimerkiksi joululahjarahoja ei voi sinne laittaa, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.