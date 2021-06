Asko Järvinen Lääkärilehdelle: Rajanylittäjiltä tarvitaan kaksi testiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin ylilääkäri ei kannata yhteiskunnan sulkemista ennen kuin Intian variantin todetaan leviävän jossain.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan rajanylittäjiltä tarvitaan kaksi testiä.

– Yksi testi ei pysäytä virusta. Tartuttavin on ihminen, joka tulee oireiseksi vasta maahantulon jälkeen. Siksi tarvitaan kaksi testiä, hän sanoo Lääkärilehdelle.

Koronaviruksen brittivariantin uskotaan lähteneen leviämään Suomessa muutamien rajanylittäjien tuomana. Tämä on voitu päätellä siitä, että Suomesta sekvensoiduissa brittivarianteissa on ollut hyvin vähän keskinäistä muuntelua. Samantapaista tietoa on Englannista Intian varianttiin liittyen.

Intian variantti on aiheuttanut Suomessa kaksi ärhäkkää epidemiaa, Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Järvinen ei kuitenkaan kannata yhteiskunnan sulkemista ennen kuin Intian variantin todetaan leviävän jossain.

Rokotusten eteneminen tuo toivoa myös Intian variantin suhteen. Public Health Englandin tietojen perusteella rokotus näyttää suojaavan ainakin sairaalahoitoon vievältä taudilta.

Englannissa 5 700:sta Intian variantin vuoksi sairaalaan joutuneista 1 300 oli kerran rokotettuja ja kaksi rokotetta saaneita vain muutamia kymmeniä.

– Tämä antaa viitteitä siitä, että yksikin rokote antaisi suojaa ja kaksi rokotetta sangen hyvän suojan sairaalaan joutumiselta, mutta tiedot ovat hyvin alustavia, Järvinen sanoo.