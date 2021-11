Asiantuntijoiden karu arvio IS:lle: Korona tavoittaa jokaisen suomalaisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krista Kiurun mukaan ”Suomi on päätynyt sellaisten maiden joukkoon, joissa epidemia ei ole hallinnassa”.

Perusteluksi Ilta-Sanomien haastattelussa Krista Kiuru (sd.) sanoo, että koronavirustartuntojen määrä on lisääntynyt liian nopeasti, ja Suomessa on kahdeksan aluetta, jossa epidemia on jälleen kolmiportaisen asteikon korkeimmalla tasolla eli leviämisvaiheessa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan koronavirus tavoittaa ennen pitkää jokaisen suomalaisen, koska rokotuskattavuus on edelleen huolestuttavan huono.

HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan koronavirus säilyy elin- ja leviämisvoimaisena, jos rokotuskattavuus jää 80 prosentin tuntumaan.

– 1,4 miljoonaa on valtava määrä rokottamattomia. Virus tulee tavoittamaan ennen pitkää kaikki. Ei ole sellaista laaksoa tai kukkulaa, johon virus ei yltäisi, Lehtonen toteaa IS:lle.

Suomen koronaepidemian hillitsemisen kääntöpuolena on se, että sairastetun koronataudin kautta suojassa olevia on Suomessa muihin maihin nähden poikkeuksellisen vähän. Siksi epidemian hillitsemiseksi Suomessa vaaditaan vielä korkeampaa rokotuskattavuutta kuin useissa muissa maissa.

Lehtosen mielestä ainoa keino päästä epidemiasta eroon on rokotuskattavuuden nousu.

– 80 prosentin kattavuus on ihan minimi, hän sanoo.

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta ei pidä Suomen epidemiatilannetta niin synkkänä kuin Krista Kiuru.

– Vaikka Suomessa on paljon infektioita, rokotuskattavuus nousee edelleen. Ja kun rokotteita on, riskiryhmät voidaan suojata kolmansin annoksin. Olen optimistisemmalla kannalla kuin ministeri, Julkunen sanoo IS:lle.